Így sikerült elképesztő összegeket elszórni fölösleges lélegeztetőgépekre

Közérdekű adatigényléssel megszerzett információkból kiderül, hogy a külügyminisztérium ahhoz képest is csillagászati áron vásárolt lélegeztetőgépeket, hogy a járvány idején megugrott ezeknek a berendezéseknek az ára.

Csak a Külügyminisztérium legalább 16 ezer darab lélegeztetőgépet vett, 300 milliárd forintért - írja a 444.hu, amely közérdekű adatigényléssel kikérte a tárcától azokat a szerződéseket, amiket a gépek beszerzésére költöttek márciustól. Kiderült például, hogy az elsők között egy maláj céggel, a G. R. Technologieszal kötött szerződést a külügy 6258 lélegeztetőre.

Ennyi elég is lett volna a szükségesnek vélt kapacitás kiépítésére. De hiába fizettek ki az adófizetők pénzéből 178 milliárd forintot ezekért az eszközökért, a külügy nem állt le a vásárlásokkal, és több más forrásból vett további 10 ezer új gépet. Miközben az állami kórházellátó is vásárolt majdnem 2500 darabot.

Hogy túlvásárolta magát a külügy, azt szakemberek állapították meg, annak alapján, hogy a legrosszabb esetben mekkora lélegeztetőkapacitásra van szükség (7500-8000 darabra). Ehhez képest van most több, mint 20 ezer.

Mennyibe került?

A járvány kellős közepén beszerzett lélegeztetőgépek árát nem lenne korrekt összehasonlítani a járvány előttiekkel, de azért érdemes felidézni a Qubit cikkét, miszerint egy alap invazív lélegeztetőgép 4 millió, a magas kategóriás készülék 5-6 millió forint, míg egy minden funkcióval és opcióval felszerelt csúcskategóriás készülék, amely a páciens lélegeztetőgépről történő automatikus leszoktatására is alkalmas, 9-10 millió forint körül mozgott a járvány előtt.

Az óriási kereslet ezeket az árakat tolta meg, de azért vannak olyan kapaszkodók, amik azt mutatják, hogy a külgazdaságot is irányító magyar diplomácia beszállása a lélegeztetőgép-beszerzésbe inkább még feljebb vitte az árakat. A SOTE mellett ugyanis az állami kórházellátó is vásárolt. A G7 írta meg korábban, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) 2481 darab lélegeztetőt vett, 26,7 milliárd forintért. A kórházellátó 10,8 millió forintos átlagáron szerzett be lélegeztetőket. A külügyi vásárlásoknál ugyanakkor az átlagár majdnem 20 millió forint körüli ötször annyi eszközre.

A szlovénoknál komoly botrány volt ilyen ügy miatt

Van egy cég, a Geneplanet, amelyiktől a szlovén és a magyar kormány is vásárolt lélegeztetőket. Szlovéniában komoly korrupciós botrány robbant ki a felülről megsegített beszerzés miatt. Ott sokallták, hogy a Geneplanet átszámítva 12,7 millió forintos darabáron szállított lélegeztetőket egy olyan típusból, aminek a felhasználhatóságát is megkérdőjelezték.