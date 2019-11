Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így tartsa karban a "vidék fegyverét"

Ma a legtöbb kerti gép – ha nem elektromos – kétütemű vagy négyütemű motorral működik. Annak érdekében, hogy minél tovább megtarthassuk állapotukat, érdemes különleges figyelmet fordítani karbantartásukra.

Akinek kertje van, lassan elrakhatja télire a fűnyírót, de ha fával fűt és maga vágja fel az erdei köbmétereket, már készítheti is helyette a láncfűrészt - ahogy a falusi kocsmákban nevezik: "a vidék fegyverét" - ha eddig még be nem izzította. A műszaki és szervizszakértők hasznos tippeket adhatnak annak érdekében, hogy kerti gépeink tartósan és üzembiztosan működhessenek. Érdemes tehát odafigyelni a véleményükre, még akkor is, ha úgy gondoljuk, nincs szükség a tanácsaikra.

Már az sem mindegy például, hogy milyen üzemanyagot használunk. Az első és legfontosabb szempont, hogy ha nem a gépünknek megfelelő üzemanyagot választjuk, azzal hatalmas anyagi kárt okozhatunk magunknak, hiszen a nem megfelelő üzemanyag használata, vagy az előírásoktól eltérő keverési arány a motor komoly károsodását okozhatja. A rosszabb minőségű benzin vagy motorolaj a motort és a vezetékeket is megrongálhatja.

A kétütemű motorok kivétel nélkül keverékkel működnek, azaz ezekhez egy benzinből és motorolajból álló üzemanyag keverék szükséges. Kétütemű motor esetén csakis márkás benzint használjunk, amelynek oktánszáma legalább 95-ös. Az üzemanyagot 1:50 arányban szükséges bekeverni, tehát 1 rész olaj + 50 rész benzin. Bekeveréskor érdemes alaposan összerázni a keveréket.

A négyütemű motorok tiszta benzinnel, a kerti gépek négyütemű motorjai pedig általában 95 oktán számú, ólommentes benzinnel üzemelnek. Célszerű az üzemanyagot kizárólag erre a célra rendszeresített, egyedi jellel vagy felirattal ellátott tiszta benzinkannában tárolni, hogy elkerüljük a kannák összekeverését. Főleg akkor indokolt ez, ha keverékkel üzemelő kétütemű motoros gépeket is használunk.

Az üzemanyag töltését csak a szabadban végezzük, és csak azután kezdjünk neki, hogy a motort leállítottuk és hagytuk lehűlni. Soha ne töltsük fel az üzemanyagtartályt a töltőcsonk alsó pereme feletti szintig, hogy az üzemanyagnak elegendő helye legyen a táguláshoz. Soha ne legyen a benzin a gép üzemanyagtartályában, ha a gépet épületen belül tároljuk, mert a keletkezett benzingőzök nyílt láng vagy szikra hatására meggyulladhatnak.

Az üzemanyag keverék elöregszik, így érdemes csak annyit bekeverni belőle, amennyi néhány hétre szükséges, és ezt semmiképp ne tároljuk 3 hónapnál tovább. A közvetlen napsugárzás, az alacsony vagy a magas hőmérséklet hatására az üzemanyag keverék már rövidebb időn belül használhatatlanná válik. A keveréket tartalmazó tartályt a feltankolás előtt is erősen fel kell rázni. A tartályban nyomás keletkezhet, ezért óvatosan nyissuk fel.

Rendszeres tisztogatás

Az üzemanyagtartályt és a tárolóedényt időnként érdemes alaposan megtisztogatni. A maradék üzemanyagot és a tisztításhoz használt folyadékot az előírásoknak megfelelően és környezetvédelmi szempontok szerint távolítsuk el. A benzinkanna lehetőség szerint ne fém kanna legyen, mert ha annak belseje idővel megrozsdásodik, a levált rozsdadarabok a karburátorba kerülve dugulást okozhatnak, éppen ezért a gépek üzemanyagtartályát célszerű legalább havonta kitisztítani. Mindig csak annyi benzint vásároljunk, amennyit néhány héten belül el is használunk, hisz az állott benzin később már használhatatlan, környezetbarát megsemmisítése gondokat okozhat. Hosszabb tárolás előtt pedig a gépből ürítsük ki a benzint és járassuk ki az üzemanyagot.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra is, hogy benzin csak az arra alkalmas és bevizsgált tartályokban, kannákban tárolható, mint ahogyan az üzemanyag keveréket is kizárólag az üzemanyag tárolására engedélyezett tartályban, száraz, hűvös és biztonságos helyen, közvetlen napsütéstől védett helyen lehet tárolni. A benzintartályok sapkáját mindig szabályszerűen be kell csavarni és erősen meg kell húzni, a sérült zárósapkákat pedig biztonsági okokból ki kell cserélni. Ne használjunk italos palackokat vagy hasonlókat üzemanyagok hulladékkezelésére vagy tárolására, mert az megtévesztő lehet. Tartsuk távol továbbá a benzint szikrától, nyílt lángtól, hőforrásoktól és egyéb gyújtóforrásoktól.

A láncfűrésznél a fűrészlánc és a vezetőlemez hosszan tartó, automatikus kenéséhez csakis környezetbarát, minőségi lánckenőolajat érdemes alkalmazni, lehetőség szerint biológiai szempontból könnyen lebomlót - mondják a szakemberek. Hozzáteszik azt is, hogy a biológiai lánckenőolajnak megfelelő mértékben időállónak kell lennie. A kisebb mértékben időálló olaj ugyanis gyorsabban elgyantásodik, ennek következtében kemény, nehezen eltávolítható lerakódások képződnek, mindenekelőtt a láncmeghajtás és a fűrészlánc területén, sőt az olajszivattyú is elromolhat emiatt.

Ki gondolná, hogy a fűrészlánc és a vezetőlemez tartóssága leginkább az olaj minőségétől függ? Pedig ezért szabad csakis speciális kenőolajat használni. A fáradt olaj használata tilos, mert ha a fáradt olaj hosszabb időn keresztül vagy ismételten a bőrrel érintkezik, az bőrrákot okozhat, és a környezetre is káros. A fáradt olaj ráadásul nem rendelkezik a szükséges kenési tulajdonságokkal sem és a lánckenésre is eléggé alkalmatlan. Sose dolgozzunk lánckenés nélkül, mert szárazon futó lánc esetén a vágóberendezés rövid idő alatt javíthatatlanul tönkremegy. A munkakezdés előtt mindig ellenőrizzük a lánckenést és a tartályban levő olaj mennyiségét is, nem beszélve a fűrészláncról, amit - mielőtt kopottsága miatt elkeseredve kidobnánk - érdemes inkább időnként apró reszelővel megélesíteni - hívják fel a figyelmet a szervizes szakemberek.