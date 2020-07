Így tervezi idén a fürkészést a számvevőszék

Közzétette a második féléves ellenőrzési tervét Állami Számvevőszék (ÁSZ), és Domokos László elnök pénteken át is adta Lezsák Sándornak, az Országgyűlés alelnökének.

A számvevőszéki ellenőrzések a módszertani és digitális fejlesztéseknek köszönhetően a korábbiaknál több szervezetre terjednek ki. 2020 második felében többek között a fertőző betegségek elleni lakossági védettség, a digitális oktatás, az energiafogyasztás lesz a vizsgálatok legfőbb célja - adta hírül ÁSZ.

Azt vizsgálják, hogy a Magyarországon kialakított rendszerek biztosítják-e a ritka, vagy a korábban nem is előforduló fertőzések elhárítását. Az ÁSZ értékelni fogja a veszélyhelyzet idejére bevezetett tanítási rend tapasztalatait, hogy ezzel is segítsék a köznevelési rendszer fejlesztéseit. Ellenőrzik emellett a környezettudatossági intézkedéseket, a hulladékgazdálkodás eredményességét, de a törvényi előírásoknak megfelelően átvilágítják a költségvetési támogatásban részesülő pártok, valamint az önkormányzatok gazdálkodását is.

A korrupció elleni védettség miatt különösen fontosnak nevezték az elszámoltathatóságot, legyen szó akár adófizetői, akár támogatói pénzekről. Kiemelt feladatnak tekintik a központi költségvetése végrehajtásáról készített zárszámadás ellenőrzését, amit az államháztartás teljes gazdálkodásának lefedésére alkalmas ellenőrzési modell szerint végeznek.