Így változik a moratórium januártól - megjelent a friss törvény

Megjelent a Magyar Közlönyben a friss törvény a hitelek felmondási tilalmáról és a törlesztési moratórium meghosszabbításáról. A jogszabály január 1-jén lép hatályba.

A szerda esti Magyar Közlönyben megjelent az a törvény is, amely a hiteltörlesztési moratórium meghosszabbításáról szól a sérülékeny adósok számára. Az egyik új intézkedés a hitelfelmondási tilalom, amely azokra az adósokra vonatkozik, akik nem tudnak élni a moratórium meghosszabbításának lehetőségével.

A bankok és a lízingcégek június 30-ig egyetlen szerződést sem mondhatnak fel, ha az adós nem tud fizetni, és nem tud élni a moratórium meghosszabbításának lehetőségével sem. A hitelezőknek ehelyett arra kell törekedniük, hogy megegyezzenek az adóssal, és valamilyen módon átstrukturálják a hitelét, lízingszerződését. Ha ez nem sikerül, akkor viszont a friss jogszabály szerint jövő év június 30. után felmondhatják a szerződést.

Ők maradhatnak moratóriumban

Az adósok elég jelentős részét ez nem érinti, hiszen számukra folytatódhat a moratórium, vagyis nem kell fizetniük. Bent maradhatnak a moratóriumban azok, akik gyereket nevelnek. Gyereknek számít a magzat is, ha betöltötte a várandósság 12. hetét, illetve minden vér szerinti és örökbe fogadott 25 év alatti eltartott gyerek. Ha az eltartott megváltozott munkaképességű, akkor 25 év fölött is igénybe vehető utána a moratórium-hosszabbítás, feltéve, hogy az állapota már legalább egy éve tart, és várhatóan egy éven belül nem is szűnik meg.

A munkanélküliek, az álláskeresők, a közfoglalkoztatottak és a nyugdíjasok szintén élhetnek a moratórium meghosszabbításának a lehetőségével. A nevelőszülők és a gyermeket váró nevelőszülők is dönthetnek úgy, hogy további fél évvel meghosszabbítják a moratóriumukat. Több adóstárs esetén elegendő, ha az egyikük megfelel a moratórium-hosszabbítás kritériumainak. A cégek közül azok maradhatnak a moratóriumban, amelyek a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozásnak minősülnek, ezt kormányrendelet határozza majd meg. A kormányrendelet még nem jelent meg, de a korábbi hírek szerint várhatóan azok a cégek kerülnek majd bele, amelyek árbevétele legalább 25 százalékkal csökkent a járvány hatására.

A moratóriummal kapcsolatos szabályok ugyanazok maradnak, mint eddig. A bő egy éven át nem törlesztett hitelek kamatterhe nem tőkésedik, a törlesztőrészletek sem nőnek főszabályként. Ehelyett a hitelek futamideje hosszabbodik majd a moratórium hosszával, a kamatokat pedig a futamidő során fokozatosan fizetik majd meg az adósok úgy, hogy a felhalmozódott kamatok mértékének megfelelően tovább nyúlik majd a futamidő. Belépni a moratóriumba bármikor be lehet, ha jogosult rá az adós, és ki is léphet, ha mégis inkább szerződés szerint törlesztene tovább.

Babavárós, eszközkezelős kedvezmények

A babaváró támogatás mellett moratóriumba került adósoknak nem kell megfizetniük a kezességvállalási díjat sem a moratórium alatt. Nekik - tekintettel arra, hogy kamatmentes a hitelük, ha gyereket vállalnak - még a kamatterheik sem halmozódhatnak fel a törlesztés szüneteltetése miatt.

A Nemzeti Eszközkezelő programjában részt vevők is kapnak haladékot, nekik sem a bérleti díjat, sem a visszavásárolt ingatlanok részleteit nem kell fizetniük június 30-ig. A nem fizető eszközkezelősök szerződését június 30-ig nem lehet felmondani.

A moratóriummal kapcsolatos részletekről a bankok fogják keresni az ügyfeleiket. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az érintett adósok számára automatikus lesz a hosszabbítás, és a bankszövetség szerint az adósok nagyjából fele lesz majd jogosult a folytatásra.

Az automatikus hosszabbítás persze nem működhet minden esetben, azt például a bankok nem tudhatják, ha egy család gyereket vár, így azok, akik várandósságra hivatkozva kérik ezt, jelezniük kell majd a bankjuknak. Vélhetően lesznek még csoportok, amelyeknek szintén igazolniuk kell, hogy jogosultak a moratóriumra, mert változott az élethelyzetük, például elveszítették a munkájukat, nyugdíjba mentek időközben vagy a cég bevétele visszaesett.