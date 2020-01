Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ijesztő mértékben terjednek a lelki betegségek

Rohamosan nő a mentális betegségek gyakorisága, a WHO adatai szerint 1990 óta a csak a depresszió előfordulása több mint 50 százalékkal emelkedett, s 2020-ra EU-szerte a mentális zavarok jelentik a második legnagyobb betegségterhet. A pszichiátriai ellátás fejlesztése világszerte, így Magyarországon is sürgető szükségszerűség - hangzott el a Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) jubileumi vándorgyűlésének beharangozó sajtótájékoztatóján.

Világszerte ijesztő mértékben nő a lelki betegségek száma, az USA-ban minden ötödik ember diagnosztizálható mentális betegség kockázatát hordozza, az EU-ban a lakosság több mint 7 százaléka szenved depressziótól, a halálesetek 4 százaléka mentális zavar következménye. 2020-ra a pszichiátriai betegségek jelentik a kardiovaszkuláris betegségek után a 2. legnagyobb betegségterhet az EU-ban, ami a pszichiátriai ellátás és kapacitások fejlesztését teszi szükségessé - hangsúlyozta Molnár Károly, az MPT elnöke.

A magyar adatok sem jobbak a nemzetközieknél, s noha az öngyilkosságok száma az utóbbi években csökkent, még mindig nagyon magas az EU-n belül. Magyarországon kevés a pszichiáter, az ellátóhálózat területi eloszlása sem egyenletes, vannak olyan régiók, ahol még mindig nagyon rossz a helyzet - tette hozzá Molnár Károly, megjegyezve, hogy számításaik szerint ideális esetben 80-120 ezer lakost láthatna el egy jól működő pszichiátriai járóbetegellátás. A szakma a lakosság közeli centrumok hálózatának bővítéséért küzd, mára ez a leghangsúlyosabb ellátási forma, a betegek több mint kétharmada járóbetegként jut a terápiához.

Noha az egészségügyi kormányzat jelezte, hogy partner a MPT javaslataihoz, s vannak is részeredmények, egy EFOP-pályázat keretében például létrejött egy team, a meginduló fejlesztésből azonban Közép-Magyarország és Budapest kimarad, s átfogó ambuláns ellátás fejlesztésről, amit az OPNI bezárásakor ígértek, még mindig nincs szó.

Önálló elmeegészségügyi törvény kellene

A kapacitásbővítés mellett sok egyéb teendő is lenne, az MPT elnöke szerint a kriminális események a szabályozás hiányosságait is jelzik. Önálló elmeegészségügyi törvényben kellene szabályozni az akut ellátásban résztvevők jogait, lehetőségeit, a kötelező ambuláns ellátás intézményét. A veszélyeztető magatartást mutató betegek a kórházból való elbocsátás után gyakran kiesnek az ambuláns ellátásból, erre nem kötelezi őket semmi, a beállított terápia elhagyása viszont ismét veszélyeztető magatartáshoz vezethet. Ennek a jogi rendezése nem orvosszakmai kompetencia - hangsúlyozta Molnár Károly.

A lelki zavarok gyógyítási eszköztára tudásban és a gyógyszereket illetően is rendelkezésre áll, de a hozzáférhetőségen javítani kell, hiszen például a depressziósoknak nemzetközi és magyar adatok szerint is csak a harmada jut el a gyógytó teamekhez. A társszakmák szerepét, a háziorvosok kompetenciájának a pszichiátriai gyógyszerek felírására való kiterjesztését is hangsúlyozta az MPT elnöke, kiemelve, hogy a szakma a nemzeti népegészségügyi programban pontosan lefektette az előrelépés irányait, annak humán erőforrás és anyagi erőforrás vonzataival együtt, a megvalósításáról azonban nincs információjuk.

A kezeletlen mentális zavarokkal élők más betegségei nehezebben gyógyíthatók

A pszichiátriai kórképek közül az utóbbi években nem azoknak a betegségeknek az előfordulása ugrott meg, amelyekért korábban zárt intézetekbe kerültek a betegek, hanem az olyan, az életminőséget jelentősen befolyásoló és korai halálozáshoz vezető kórképeké, mint például a depresszió, amelynek a termelékenységre gyakorolt hatása értékben eléri az EU GDP-jének 1 százalékát - jegyezte meg Purebl György az MPT előző elnöke.

A lelki egészség nem választható el a fizikai állapottól, az olyan testi betegségek, amelyek hátterében kezeletlen mentális zavar áll, kétszer akkora ráfordítás mellett is kisebb sikerrel gyógyíthatók, ezért is a sokszorosát hozná a pszichiátriai ellátásba fektetett pénz. Az az ország, amelyik először képes lesz átfogó megoldást kidolgozni a lelki egészség védelmére, és a kórképek kezelésének kiterjesztésére, komoly versenyelőnyhöz juthat - vélte Purebl György.

Minél korábban kezdődik a baj, annál rosszabb a kimenetele

Balázs Judit, az MPT leendő elnöke a megelőzésre helyezte a hangsúlyt, kiemelve, hogy a pszichés betegségek jelentős része gyerekkorban kezdődik, s minél korábban, annál rosszabb a kimenetel. A megelőzés egyik eszköze lehet, ha az iskolában a rutinszeren foglalkoznának a mentális egészséggel,a fiatalok önhatékonyságának fejlesztésével. Ennek keretében megtanítanák őket arra, hogy lehet nemet mondani, hogy másoknak is lehet hasonló problémája és hogy merjenek segítséget kérni. A pszichiátriai zavarokkal kapcsolatos stigmatizáció ugyanis még ma is a legnagyobb akadálya annak, hogy az érintett időben szakemberhez forduljon.

Életutak a pszichiátriában Csütörtökön kezdődik az idén 40 éves Magyar Pszichiátriai Társaság jubileumi vándorgyűlése "Életutak a pszichiátriában" mottóval, amely lehetőséget teremt, hogy a pszichés zavarokkal élők gyógyításában elért eredmények, a gyógyítás perspektívája mellett a résztvevők újragondolhassák saját helyüket és lehetőségeiket az orvoslásban, s áttekintsék a pszichiátria teljes spektrumát az idegtudománytól a pszichoterápián át a pszcihoszociális ellátásig - olvasható a rendezvény beharangozójában.