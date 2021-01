Ikea-bútor féláron? Vagy olcsóbban? Így működik

A használt dolgok talán méltatlanul kevéssé ismert piactere a Facebook bolhapiaca, pedig meglepően könnyen, barátságosan lehet megszabadulni ott a feleslegessé vált cuccoktól, illetve sok olcsó és jó terméket lehet találni. Karácsony után pedig a kéretlen, szükségtelen ajándékok találhatnak kérőre ezen a fórumon.

Évekkel ezelőtt a Facebook Magyarországon is elérhetővé tette a Marketplace szolgáltatását, amelyen rengeteg használt, de sokszor remek állapotú, olcsó termék található a bútoroktól kezdve a konyhagépeken át a ruhákig.

Előnye más online használtcikk-piachoz képest, hogy gyorsan kezelhető. Egyrészt, ha van valakinek Facebook-profilja, nem szükséges külön regisztrálnia. Másrészt az eladó és a vevő a közösségi oldal üzenetszolgáltatásán, a Messengeren keresztül valós időben egyeztethet, alkudozhat egymással. Sőt, a Buksza (a Napi.hu szerkesztőségi blogja) olvasóinak és a saját tapasztalatai szerint a felhasználók nagyon gyorsan reagálnak ezen a fórumon keresztül, éjjel-nappal.

Ezen a "piacon" már online bolhapiacokkal szemben nem kell feltétlenül leütni, megvenni a kiszemelt terméket vagy ajánlatot tenni egy új árral. Egy egyszerű érdeklődéssel is lehet kezdeni a vásárlást. Ilyenkor egy keresőmezőbe kereshetünk akár csak kategória szerint - legyen mondjuk az egy kanapé - vagy akár konkrétan is, terméknévvel. A beállításoknál megadható, hogy területileg hol vagy mekkora sugarú körben szeretnénk megtalálni a szükséges terméket.

Feladás okosan

A meghirdetés menete is könnyű eladáskor, hisz a telefonnal le lehet fotózni mindent. Az alkalmazásban csak ki kell választani a képet és néhány beállítás után mehet is. Itt is igaz, hogy minél több információt érdemes megadni, a hibákat bátran és őszintén leírni, lefényképezni, a méreteket a rengeteg ismétlődő kérdést megelőzendő a leírásban feltüntetni.

Eladáskor akár célzott csoportoknak is meg lehet hirdetni a már megunt portékát. Egy lakásfelújítás alkalmával például nem csak az ötletszerzés vagy a tanácskérés végett érdemes tematikus csoportokhoz csatlakozni, hanem mert a felújítás során fölöslegessé vált bútorokat, vagy fel nem használt alapanyagokat is el lehet adni. Arról nem is beszélve, hogy akár egy komolyabb beruházást igénylő konyhabútorra is találhatunk olcsóbb megoldást egy kis keresgéléssel.

Arra érdemes figyelni, hogy más, ha ikeás bútorokat szeretnénk eladni. Más a helyzet, ha a hagyatékot számoljuk fel vagy lakást újítunk fel, szinte mindegyikre van dedikált csoport, nem is egy. Akik pedig ódzkodnak csoportokhoz csatlakozni, azoknak is nyitva a lehetőség, hogy csak úgy, simán meghirdessék a termékeket. Teljesen jó állapotú komplett ikeás konyhabútort is lehet vásárolni 100-150 ezer forintért, amiért újonnan minimum 400-500 ezer forintot kellene adni. Alig használt, új kanapét 30-50 ezer forint helyett 10-25 ezer forintért. Igaz, ezeknél a szállítás macera, de a jóval alacsonyabb ár miatt megéri.

Átadás-átvélel

Érdemes tudni, hogy bár a személyes átadás-átvétel a mostani járványidőszakban nem ajánlott, a tapasztalatok szerint nagyon megértőek és figyelmesek az eladók is és a vevők is. A postázás, csomagküldés egy másik műfaj, de a gyakorlatlanabbak is megnyugodhatnak, mert sokszor akadhatnak a vevők olyan eladóra, illetve az eladók olyan vevőre, aki fejből mondja a postai árakat.

Sokéves tapasztalat alapján meglepő módon elmondható, hogy az emberek kedvesek, kommunikatívak, segítőkészek és megértőek. Ritkák a nézeteltérések. Bár akadhatnak kivételek, a legtöbb esetben mindenki érti: ez akkor jó, ha win-win helyzet alakul ki, az egyik kedvezményes áron jut valamihez, amit szeretne. A másik pedig megszabadul attól, ami nála felesleges és csak a helyet foglalja.

Állandóan pörgő csoportok

A Buksza egyik olvasója - egy kétgyermekes családanya - arról számolt be, hogy az egyik nagy marketplace-es csapat a kismamák csoportja, akiknek nyilván hónapról hónapra változnak az igényeik mert vagy a gyerek nőtte már ki az egyszer hordott ruháját, vagy a babakocsi vált feleslegessé.

A járványhelyzet miatt bezárt éttermek, avagy Airbnb-lakások felszerelése, berendezése jó áron eladó lehet. Így például több 100 ezres kávégépekre is rá lehet bukkanni bagóért.

Az impulzív vásárlók is gyakran válnak meg egyszer vagy egyszer sem hordott ruháiktól vagy neten rendelt, rossz méretű, egyszer sem hordott cipőiktől. A nagy fellángolások után bizony sokan sokféle hobbit hagyhatnak abba, a kenyérsütéstől a sportig. Így igen jutányosan lehet a dagasztógéptől a golfütőig mindent fellelni.

Fellángolás és kockázat

Jellemzőek a szezonális fellángolások, ősszel a csizma, a bakancs, télen gyerekkabát a sláger. Érdemes karácsony után is körülnézni, mert nagy a céges ajándékot újraértékesítése is, vagy csak a nagymama adott olyan könyvet, amit még a járványhelyzet miatti végtelen bezártságban sem fogunk sosem elolvasni.

Az egyetlen veszély, amire talán érdemes figyelni, hogy akik üzletszerűen használják ezt a piacot, nem a legjobb eladók. Érdemes azoktól vásárolni, akik őszintén elmondják, hogy miért válnak meg megunt holmijuktól és kihagyni azokat, akik nagy mennyiségben rendelnek valamit a neten azért, hogy azt itt adják tovább.