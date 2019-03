Ilyen a magyar VIP-börtön - érdekes részletek kerültek napvilágra

Szinte egy, a büntetés-végrehajtás által elítélt gazdasági bűnözőknek fenntartott vállalkozásként működik a táborfalvi börtön, amelyet a 24.hu mutat be részletesen keddi cikkében. Az elítéltek szabadon mozoghatnak fegyőrök nélkül, saját szobájuk van, ahol bezárhatják a rács nélküli ablakokkal felszerel cellájukat, valamint dolgozni is eljárhatnak a városba, hogy pénzt keressenek egy börtönparancsnok feleségének cégénél. A létesítmény mintaprojekt lett a bv-nél.

Egyágyas, saját kulccsal zárható szobák, rács nélküli ablakok, saját tévé, parkosított udvar, szökőkút, teniszpálya. Ez nem Svédország egyik börtönének leírása, hanem egy régóta működő kecskeméti büntetés-végrehajtási intézményé - kezdi cikkét a büntetés-végrehajtás táborfalvi intézményéről a portál, amely feleleveníti, hogy a hivatalos nevén Bács-Kiskun megyei Büntetés-végrehajtási Intézet II. objektuma már az 1990-es évek óta üzemel.

Kezdetben az igazságszolgáltatás, a hatóságok és a fegyveres testületek elítélt tagjait tartották itt fogva, később védett személyek privilégiuma volt, mostanra viszont a könnyített börtön népszerű lett a gazdasági bűncselekmények miatt elítélt vállalkozók, tehetős üzletemberek között. Sőt állítólag a politikusok rokonsága, közvetlen ismerősei is idekerülhetnek, ha le kell tölteniük büntetésüket.

A magyar börtönökkel szemben nincs zsúfoltság: az 59 körletből 56 kényelmes egyszemélyes szobának is beillene. A fennmaradó három szobát kétágyasra alakították ki. Sőt az elítéltek felügyelet nélkül mozoghatnak, akár dolgozni is bemehetnek a közeli településre (a 60 lakóból 15-en állnak munkaviszonyban Táborfalván). Ezért még fizetést is kapnak: a Ferroplast Kft-nél egy műanyag-feldolgozó és -fröccsöntő üzemben nettó 750 forintos óradíjat kapnak, amiből ugyan napi 500 forintot levonnak rabtartás címén, havi 23-25 ezer forint nettót tehetnek félre havonta az elítéltek. Az olcsó, szakképzett munkaerő pedig a társaságnak is jól jön a munkaerőhiányos kecskeméti térségben.

A 25 éves cég forgalma az elmúlt években meredeken emelkedett, megközelítette a milliárdos nagyságrendet, miközben az adózott eredmény 2015-2016-ban megközelítette az évi 100 milliót, de 2017-ben is 54 millió forint volt. A Ferroplast egyik tulajdonosa pedig Füzesiné Gajdácsi Magdolna az egyik szomszédos Bács-Kiskun megyei börtön igazgatójának felesége. Füzesi Viktor ezredes az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet vezeti.

Furcsa csavar, hogy a kecskeméti bv-intézet parancsnokának felesége viszont éppen az állampusztai börtönben működő gazdasági vállalkozásban kapott vezetői állást. Zachar Tibor felesége a lap információi szerint az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. tésztagyárának lett az üzemvezetője. A 2017-ben átadott tésztaüzem műszakonként közel egy tonna tarhonyát, csőtésztát, spagettit képes gyártani. Ez az üzem látja el az összes bv-intézetet száraztésztával - foglalja össze a különleges helyzetet a 24.hu, amely megkereste a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát (BVOP), amely azt közölte, hogy nem tartják összeférhetetlennek, hogy egy magasrangú bv-s vezető felesége és annak családja profitál a fogvatartottak munkájából, mivel erről időben tájékoztatást adott a szabályoknak megfelelően, valamint amikor a börtönparancsnok a kecskeméti börtönben töltött be vezető beosztást, akkor szüneteltették a családtag szerződését.

A fegyencek foglalkoztatása nem új keletű ötlet: Pintér Sándor belügyminiszter egy miniszteri rendeletben vetette fel, hogy a rabokkal építtetik majd az új börtönöket.

