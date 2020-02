Ilyenre csak négyévente képes a Google

A Google átalakította a kezdőoldalát február 29. alkalmából. Az is kiderül, hogy miért van szükség szökőévre és szökőnapra.

Az idei szökőév és bár az extra nap február 24-e, a naptárban a plusz nap a február 29-e.

A Google pedig ennek örömére átalakította a megszokott kezdőlapját. A keresőóriás rendszeresen csinál ehhez hasonlót: például ünnepekkor is képet vagy animációt ábrázoló úgynevezett doodle-t tesz fel a címoldalára ünnepekkor. A magyar ünnepek előtt is tisztelgett a Google, március 15-én és augusztus 20-án is címlapot cserélt, így a IP címekről indított kereséseknél jelenik meg, egy-egy ilyen lépés sokszor ugyanis csak az adott országra vonatkozik.

Miért van egyáltalán szökőnap és szökőév?

Arról, hogy a szökőnapra miért van szükség, a Magyar Csillagászati Egyesület hírportálja írt részletes cikket még 2008-ban. A lényeg röviden annyi, hogy a csillagászati és a naptári év hossza nem esik egybe. A csillagászati év ugyanis 5 óra 48 perc 46,08 másodperccel hosszabb a kereken 365*24 órával (= 8760) számolt naptári esztendőnél,ezért naptári évünket, hogy pontosan megfeleljen a tropikus évhossznak, rendre ki kell ezzel az értékkel egészíteni. Természetesen ezt a kiegészítést nem lehet évente elvégezni, mert a 0,2422 tízezred napot (ennyi a különbség napban kifejezett értéke) nem csatolhatjuk évente a december 31-i éjfél utáni pillanathoz. Meg kell várni, amíg egy teljes napra növekszik az érték. További részleteteket itt olvashat, ezekből kiderül egyrészt, hogy miért február 24-re, nem pedig 29-re esik a szökőnap és szó van a napduplázásról is.