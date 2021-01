Íme, a hétvégi meteorológiai előrejelzés

Szombaton az ország nagy részén tavasziasabb, szárazabb időre van kilátás, vasárnap általában borult lesz az ég az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint.

Szombatra virradó éjszaka északnyugat felől tovább szakadozik, vékonyodik a felhőzet, de helyenként továbbra is maradhatnak erősebben felhős körzetek. Hajnalra a délnyugati határvidéken, illetve északkeleten foltokban köd is képződhet. A csapadékzóna kelet felé távozik, és az éjszaka második felében már a Nyírségben is megszűnik a csapadék. A nyugatias szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. Hajnalra általában -1 és +4 fok közé csökken a hőmérséklet, de néhol 1-2 fokkal hidegebb lehet az idő.

Szombaton az északkeleti harmadban több lehet a felhő, míg másutt hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Délutántól nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Leginkább északon fordulhatnak elő helyenként záporok. Estétől északnyugat felől újabb, gyenge csapadék érkezik zömében esővel, az Északi-középhegységben havas eső is lehet. A nyugati szelet az északkeleti megyékben erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Hajnalra általában -1 és +4 fok közé csökken a hőmérséklet, de néhol 1-2 fokkal hidegebb lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között várható, míg északkeleten néhol 3-4, délnyugaton 12-13 fokot is mérhetünk.

Vasárnap általában borult lesz az ég, de napközben északon vékonyodik a felhőzet. Északon kevesebb, másutt többfelé várható csapadék; többnyire hó, havas eső, délkeleten eső is valószínű. Az északkeleti szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +1 és -5, a legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +3 fok között alakul - írják a meteorológusok.

Hétfőn északnyugaton, nyugaton felszakadozik a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, másutt túlnyomóan borult marad az ég. Északnyugat kivételével többfelé várható csapadék; keleten, délkeleten eső, másutt havas eső, havazás valószínű. Délután fokozatosan megszűnik a csapadék. A változó irányú szél csak a Fertő körül élénkülhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +1 és -6 fok között, de a havas, kevésbé felhős tájakon -10 fok közelében alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +4 fok között várható.