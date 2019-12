Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Íme a tuti befektetés: aranypénzt bocsát ki az MNB

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 29 emlékérmét bocsát ki jövőre, lesz pénz a komondorról, a foci-Eb-ről, és Ulászló király aranyforintját is újranyomják.

Az MNB 2020-ban összesen tizenöt témában, négy korábbi sorozatot folytatva, 29 emlékérme kibocsátását tervezi. Két arany, tizenkettő ezüst és két önálló színesfém emlékérme, valamint a nemesfém emlékérmék színesfém változatai szerepelnek a kivételesen gazdag jövő évi programban.

Az emlékérmék grafikai tervei itt érhetők el. A két aranyérme I. Ulászló király aranyforintjáról emlékezik meg, az egyik proof (tükörfényes), a másik úgynevezett proof piefort veret lesz. Mindkettőnek a névértéke 50 ezer forint, az előbbiből kétezer, az utóbbi vastagveretből 500 darab készül. Az érmét sárgarézből is elkészítik ötezer példányban, ennek a névértéke 2000 forint lesz.

A programban kap még érmét jövőre a 30 éves Alkotmánybíróság, a Kiskunsági Nemzeti Park, a Magyar Tűzoltó Szövetség. Lesz egy "30 éve szabadon" érme is a rendszerváltáshoz kapcsolódóan. Harsányi János születésének 100. évfordulójához kapcsolódóan is kibocsátanak egy érmét, és a Labdarúgó Európa-bajnokság tiszteletére is.

Kap emlékérmét a jövőre 30 éves Budapesti Értéktőzsde, készül majd egy érme a tokiói nyári olimpiához kapcsolódóan, megemlékezik a program Szinyei Merse Pál születésének 150. évfordulójáról, és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról is. Szeptember végén bocsátják ki a legaranyosabb érmét a kutyás sorozat keretein belül, a 2000 forintos színesfémből készült komondorosat tízezer példányban.

Megjelenik még az ősz folyamán egy érme a Magyar Olimpiai Bizottságra emlékezve, és november második felében jöhet a debreceni Református Nagytemplom és Kollégiumra emlékező plakett.