Indítványozták Varju László mentelmi jogának felfüggesztését

A DK képviselője, Varju László a gyanú szerint a tavalyi országgyűlési választás egy független jelöltnek pénzt kínált azért, hogy visszalépjen. A DK szerint az ügy csak egy koncepcióeljárás része.

Szabó Dániel , 2019. október 4. péntek, 12:53 Fotó: MTI Fotó / Koszticsák Szilárd

"A megalapozott gyanú lényege szerint Varju László az egyik budapesti egyéni választókerület országgyűlési képviselőjelöltjeként a 2018. évi országgyűlési választás előtt, 2018. február 12-én, egy kávézóban találkozott a függetlenként induló jelölttel. A találkozó során Varju László - a választáson való nyerési esélyeinek növelése érdekében - anyagi juttatást ígért a férfinak azért, hogy a képviselőjelöltségtől lépjen vissza a javára. A férfi a felvetést elutasította." - írja közleményében az ügyészség.

A Polt Péter vezette vádhatóság ezért kezdeményezi a DK-s politikus mentelmi jogának felfüggesztését, mivel ez a cselekedete a választás rendje elleni bűntett megállapítására lehet alkalmas. Még nem emelnek ellene vádat, a nyomozás lefolytatása miatt kezdeményezték a mentelmi jog felfüggesztését.

A szóban forgó férfi, az egykori szocialista Horváth Imre, aki 2017 novemberében lépett ki az MSZP-ből, mert nem indulhatott el a körzetben, oda az összefogás Varjut jelölte - írja a Mérce.hu, amely idézi a DK közleményét is ügyről. "A Demokratikus Koalíció kiáll Varju László mellett és koncepciós eljárásnak tartja az ügyészség vádjait. A DK szerint ezzel a Rendőrség és az Állami Számvevőszék után az Ügyészség is megérkezett a kampányba, ezzel már majdnem teljes a Fidesz által megszállt állami szervek részvétele az ellenzék lejáratásában. A Fidesz nagyon is jól érzi: bukni fog jövő vasárnap" - állítja a párt.