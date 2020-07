Indul a 25 milliárd forintos válságkezelő agrártámogatási csomag második üteme

Hétfőn, július 13-ától indul a kormány által a Gazdaságvédelmi Alapból az agrártárca részére rendelkezésre bocsátott, többletforrás terhére meghirdetett Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program (NÉV Program) második üteme – közölte Nagy István agrárminiszter. Ebben a szakaszban az anyajuh -, illetve a szarvasmarhatartók, a méhészek valamint a zöldségnövény termesztők nyújthatják be támogatási igényeiket 2020. július 27-éig.

A NÉV Programból az anyajuh ágazat szereplői 1 milliárd forintos keretösszegű támogatásra nyújthatnak be kérelmet. A támogatás alapja a 2019. évi termeléshez kötött anyajuhtartás támogatás iránti kérelemre megállapított állatlétszámon alapul. A támogatás mértéke állategyedenként 1200 forint - ismertette a tárcavezető.

Az anyatehén ágazat részére ugyancsak 1 milliárd forint támogatási keretösszeg áll rendelkezésre - mondta Nagy István. A támogatás alapja itt is a 2019. évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás iránti kérelemre megállapított állatlétszám, mértéke pedig 4000 forint, állategyedenként. A tejhasznú szarvasmarha ágazat 1,8 milliárd forint támogatási keret terhére - szintén a 2019. évi termeléshez kötött - tejhasznú tehéntartás támogatás iránti kérelemre megállapított állatlétszám alapján vehet igénybe állategyedenként 8500 forint mértékű támogatást.

Nagy István felhívta a méhészek figyelmét is arra, hogy ők 1 milliárd forint keretösszegű, vissza nem térítendő átmeneti támogatásra nyújthatnak be támogatási kérelmet a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet alapján a 2020. évre benyújtott kérelemre megállapított méhcsaládszám után. A támogatás mértéke 1000 forint méhcsaládonként.

A zöldségnövény termesztők részére 1,2 milliárd keretösszegű támogatás áll rendelkezésre. Itt a támogatás alapja a 2019. évi SAPS kérelemben jelölt termeléshez kötött támogatásban igényelt, egyes zöldségnövény terület nagysága. A fűtött növényházas zöldségnövény- és gombaházban történő gombatermesztés esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által igazolt fűtött növényház teljes területe és a gombaházban található termesztőfelület teljes területe. A támogatás hektáronkénti mértéke szántóföldön termesztett zöldségnövény esetén 35,5 ezer forint, fűtött növényházas kultúra esetén 500 ezer forint, míg a gombaházak esetében 1,5 millió forint - tájékoztatott a miniszter.

A fűtött növény- és gombaházak támogatásával kapcsolatosan a NAK honlapján érhet el információ a következő linken:

http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/102176-tamogatas-igenyelheto-a-futott-noveny-es-gombahazakra



A NÉV Program terhére meghirdetett támogatásokról bővebb információ a Magyar államkincstár honlapján érhető el, a következő címen:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek