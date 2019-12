Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Indul a csörte a belvárosi parkolási pénzekért

Újratárgyalná a belvárosi és a fővárosi parkolási pénzek elosztásáról szóló megállapodást Szentgyörgyvölgyi Péter. Az V. kerület polgármestere erről nyújtott be javaslatot a képviselőtestületnek.

A jelenleg is érvényben lévő megállapodás 2013 óta hatályos. Eszerint a Belváros-Lipótváros területén található parkolóhelyek közel 80 százaléka a kerület, mintegy 20 százaléka pedig a főváros tulajdonában van, és a pénzeket is ennek megfelelően osztják el. Magát a parkolóhely-üzemeltetést a kerület látja el mind a saját, mind a fővárosi tulajdonban lévő szakaszokon - olvasható az előterjesztésben.

A polgármester szerint ez a felosztás a 2012-es állapotokat tükrözi, jelenleg a főváros csak a helyek 13 százalékát birtokolja, 87 százalék a kerületé. A belvárosban tavaly 5216 parkolóhely volt, az elmúlt években ez a szám 5100 és 5250 között szóródott.

Komoly összegekről van szó. 2018-ban a teljes bevétel 2,33 milliárd forint volt a kerületben, ebből a költségeket levonva maradt 1,68 milliárd, amelyből 1,33 milliárd ment a Belvároshoz, 345 millió pedig a főváros kasszájába. A főváros 2013 és 2018 között több mint 2,1 milliárdot tett zsebre az V. kerületi parkolóhelyei után. Ha sikerül új megállapodást kiharcolnia a kerületnek, akkor évente egy 100 milliós nagyságrendű összegtől eshet el a főváros költségvetése.

Az V. kerület egyénként nem csak most - az immár ellenzéki vezetésű - fővárossal szemben próbálja meg az érdekeit érvényesíteni, már a Tarlós-érában is felmerült, hogy újra kell tárgyalni a megállapodást - mondta a Napi.hu-nak Bródy Gábor, aki most októberben az ellenzéki pártok támogatásával nyert a 9. választókerületben. Akkor nem sikerült megegyezni az új feltételekben.

Bródy Gábor azt javasolta a közgyűlésnek a csütörtöki ülésen, hogy ha sikerült növelni a parkolási bevételeket, akkor a többletforrásokat fordítsák a helyiek parkolási problémáinak megoldására. A képviselő például azt javasolta, hogy - egyfajta pilot-projektként - a Falk Miksa utcában jelöljenek ki olyan parkolóhelyeket, amelyeken csak helyi lakosok állhatnak. Ezzel ugyan a kerület pénz veszít, viszont a nagy forgalmú zsákutca parkolási problémáit orvosolhatja. Bródy Gábor szerint a javaslata nem aratott osztatlan sikert a fideszes többségű testületben.

A Fővárosi Önkormányzat várja a kerület javaslatait és utána alakítja ki álláspontját a kérdésben - közölték kérdésünkre a Városházán.

Lapunk írt a lipótvárosi önkormányzatnak is. Arról érdeklődtünk, hogy miért hiúsultak meg a korábbi tárgyalások, illetve látnak-e esélyt most a megegyezésre. Amint válaszolnak, a cikket frissítjük.