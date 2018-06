Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ingyen vonatjegy - keddtől pályázhatnak a fiatalok

Az európai fiatalok keddtől június végéig pályázhatnak ingyenes Interrail vasúti bérletre, hogy a DiscoverEU elnevezésű új uniós kezdeményezés keretében felfedezhessék a kontinenst - jelentette be hétfőn az Európai Bizottság (EB).

A jelentkezés előfeltétele, hogy a pályázó 2018. július 1-jén 18 éves legyen, uniós állampolgár legyen, és utazását idén nyárra, a július elejétől október végéig tartó időszakra tervezze.

A jelentkezőket az EB rangsorolja majd. Az idei 15 ezer kiválasztottnak 2018. július 9. és szeptember 30. között kell megkezdenie az utazást. Legfeljebb 30 napig utazhatnak, és maximum négy külföldi úti célt választhatnak ki - sorolja a részleteket az MTI.

A fiatalok egyedül vagy többedmagukkal is utazhatnak, alaphelyzetben vasúton, különleges esetekben azonban alternatív közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, mint a busz vagy a komp, kivételes esetekben pedig a repülés is lehetséges.

Idén csaknem háromszáz magyar fiatal élhet majd a lehetőséggel és juthat hozzá ingyenes vonatbérlethez.

Az utazások támogatására idén 12 millió eurós keret áll rendelkezésre, de a 2021 és 2027 közötti uniós költségvetés ciklusban már 700 millió eurót terveznek erre fordítani.

