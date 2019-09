Ingyenes hepatitis szűrést hirdettek - a fertőzöttek harmada nem tud a betegségéről

Szeptember 28-ra országszerte ingyenes hepatitis szűrést szervezett a Vírusos Májbetegek Országos Egyesülete. A gyors, anonim szűrésen résztvevők az eredmény mellett tanácsokat is kaphatnak a fertőzés elkerüléséről, megelőzéséről. Ma már 3 hónap alatt tünetmentesen gyógyulttá tehető a fertőzött, így kár félni a szűréstől - hívja fel a figyelmet az egyesület.

A hepatis C évekig, akár évtizedekig tünetmentes lehet, azonban fokozatosan májkárosodást okozhat, a panaszok pedig javarészt már előrehaladottabb állapotban mutatkoznak. Emiatt a fertőzöttek nagy része nem is tud betegségéről.

Magyarországon nagyjából 70 ezer fő lehet érintett hepatitis C vírus-fertőzésben, de közülük körülbelül csak 20 ezer ember tud erről. A Vírusos Májbetegek Országos Egyesülete (VIMOR) országos szűrésének célja, hogy az eddig nem felderített fertőzötteket minél hamarabb megtalálják, és még a májkárosodási stádium előtt kikezeljék betegségükből, és ezzel megakadályozzák a vírus további terjedését. Védőoltás nem létezik a Hepatitis C ellen (ellentétben más hepatitis vírusokkal), de a modern gyógyszerekkel ma már rövid idő alatt gyógyítható a betegség.

Így terjed a hepatitis C

A hepatitis C fertőzés elsősorban vér útján, véres beavatkozások, tevékenységek során terjed. Emiatt gyakori a fertőzés terjedése az intravénás kábítószert használók között, de a veszélyeztetettek között vannak a nem megfelelő higiéniás körülmények között testékszert behelyeztetők, vagy a tetováltatók, az akupunktúrás kezelést igénybe vevők. Rizikót jelenthet akár a közös fogkefe használat, fogínyvérzések esetében, vagy a közös borotva használat is, de akár pedikűrösnél, manikűrösnél vagy fogászaton is el lehet kapni.