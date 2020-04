Ingyenes parkolás: nagyon kilóg a lóláb

Komoly vita alakult ki az elmúlt napokban a kormány és az önkormányzatok között, hogy a fizetős parkolás eltörlése inkább szolgálja a járványügyi védekezést, vagy éppen hátráltatja azt. Orbán Viktor miniszterelnök egy rendelettel tett pontot az ügy végére: mától sehol sem kell fizetni. Eközben az autópályadíjak eltörlése fel sem merült.

Nagyon nehéz megjósolni, hogy egy-egy járványügyi szigorításra vagy éppen könnyítésre, miként reagálnak az emberek. Éppen ezért folyt meglehetősen parttalan vita a közterületi fizetős parkolás eltörléséről.

A polgármesterek azzal érveltek, hogy ha megszűnik ez a fontos forgalomaszályozó eszköz, akkor többen fognak bemenni a városba, nagyobb lesz a tömeg. Ráadásul a helyiek sem találnak majd üres parkolóhelyet a lakásuk közelében és többet kell gyalogolniuk.

A kormány ezzel szemben arra hivatkozott, hogy az ingyenes parkolás a tömegközlekedés zsúfoltságát csökkenti.

Az már a hétfő délelőtti adatokból is látszik, hogy a polgármestereknek volt igazuk: a forgalom érezhetően nagyobb, mint például a múlt héten. Ezt igazolják a Tomtom navigációs cég budapesti forgalmi adatai és a Waze számai is, amelyről a 444 is írt.

Természetesen szó sincs visszarendeződésről, a járvány terjedése óta a fővárosi forgalom a töredékét sem éri az ilyenkor megszokottnak, ugyanakkor tény, hogy többen ülnek autóba.

Ettől függetlenül könnyen lehet, hogy sok olyan ember ült autóba, aki korábban tömegközlekedett, vagyis teljesültek a kormányzati célok is.

Máshol nem fontos, hogy az emberek autóval járjanak

A kormány logikája alapján azonban nem csak a városon belüli, hanem a helyközi közlekedésben is meg kellett volna könnyíteni az autósok dolgát. Ha eltörölnék a díjakat a fizetős úthálózaton, akkor talán kevesebben választanák a buszjáratokat vagy a vasutat.

Lapunk már március közepén megkérdezte az Innovációs és Technológiai Minisztériumot (ITM), hogy megszüntetik-e az útdíjfizetést a járvány időtartama alatt, azonban válasz azóta sem érkezett.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. múlt heti közleménye szerint a kijárási korlátozás első hétvégéjén 60 százalékkal visszaesett a forgalom az előző naphoz képest, de szombaton és vasárnap még így is több százezer személygépjármű közlekedett a legfőbb hazai útvonalakon.

Hogy egy díjeltörlésre miként reagálnának az autósok a pályán, azt pont olyan nehéz megjósolni, mint, hogy miként viselkednek az emberek Budapesten és a nagyobb városokban.

Egy dolgot azonban biztosan tudunk:

Az autópályadíj bevétele a költségvetésbe vándorol, a parkolási díjak viszont a városok és a kerületek kasszájába.

Ez pedig éppen beleillik abba a sorba, hogy a kormány a koronavírus megjelenése óta egyre nehezebb helyzetbe hozza az önkormányzatokat: számos plusz feladatot rótt rájuk, ehhez pluszforrást nem adott, viszont megvonja tőlük a gépjárműadót és most a parkolási pénzeket is.