Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ingyenessé válnak a fizetős strandok a Balatonnál - mutatjuk a listát

Az ősz első napjától, szeptember elsejétől több balatoni strandon már nem szednek belépőt, s bár saját felelősségre, de ingyen élvezhetjük a magyar tengert - írja a csodalatosbalaton.hu.

Szeptember közepéig bezárják pénztárukat a balatoni strandok, sőt, néhány település a strand kapuját is. A balatoni strandok túlnyomó többsége azonban a zárás után is látogatható, az idő függvényében a szolgáltatók is nyitva tartanak, azaz van esély még egy lángosos-fürdős hétvégére a Balatonnál, s mindezt belépőjegy nélkül - hívja fel a figyelmet a csodalatosbalaton.hu.

Fontos kiemelni azonban, hogy a sétányként, illetve fürdőhelyként még használható, de már bezárt strandon néhol a mosdókat is lezárják, megszűnik a vízimentők jelenléte, valamint nem működik egyéb kényelmi szolgáltatás, mint például az értékmegőrző sem.

Az ingyenessé váló strandok listáját itt találja.

Képünk forrása: Napi.hu/Szász Péter