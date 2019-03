Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ingyenmilliók gyerekre: így látják a pártok

A hétpontos családvédelmi akciótervből négy pont lép életbe július 1-jétől - mondta Novák Katalin, az Emmi államtitkára a kormányzati javaslat vitáján az Országgyűlésben az MTI beszámolója szerint.

A törvényjavaslat azt a célt szolgálja, hogy száz év múlva is magyarul beszéljenek utódaink a Kárpát-medencében. A családok támogatásában nemzeti egység van Magyarországon - fogalmazott Selmeczi Gabriella, a Fidesz vezérszónoka.

A csomag egy beismerő vallomás arról, hogy kevés, amit a kormány az elmúlt 9 évben tett a családokért, és eleve hibás volt a kijelölt útirány is. Ez a csomag kevés és nagyon keveseknek szól, elsősorban a jómódúaknak segít, akik tudnak azzal kalkulálni, hogy visszafizetik a felvett hiteleket akkor is, ha nem születnek meg a gyermekek. A csomagból csak az embert hagyták ki - fogalmazott Gréczy Zsolt, a DK vezérszónoka, aki szerint elsősorban a nyugodt viszonyoktól függ a gyermekek megszületése, nem pedig attól, hogy lesz-e eggyel több ülés az autóban, vagy adnak-e kedvezményes hitelt. Ugyanakkor arról is a beszélt, hogy visszavetheti a gyermekvállalást az egészségügyi és az oktatási rendszer állapota.

Minden hatodik magyar gyermek külföldön születik, minden tizedik szülőképes korú nő külföldön van, a gyermektelenek aránya pedig emelkedett a 30 év felettiek körében. Ezekről az adatokról nem beszélt Novák Katalin államtitkár, ahogyan a rabszolgatörvény eltörléséről, a tragikus állapotban lévő egészségügyi ellátórendszerről és az összeomlás előtt álló gyermekorvosi rendszerről sem - fogalmazott Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP képviselője. A politikus pártja családpolitikai javaslatait ajánlotta a kormánypárti képviselők figyelmébe, amely a gyermekvállalás támogatásáról, a gyermeknevelés és a munkavállalás összehangolásáról, a gyermekgondozás és a közeli hozzátartozók gondozásának támogatásáról, és a lakhatási biztonság megteremtéséről szól.

"Fékezett habzásúnak" nevezte a csomagot Z. Kárpát Dániel, a Jobbik vezérszónoka. Az ellenzéki politikus azt mondta: a beterjesztett hét ponton felül pártja további öt pontot nyújtott be. Kitért az elszabadult albérletárakra, s azt kérdezte, miért hagyja ezt a kormány? A fiatalok nagy részének nincs esélye saját tulajdon szerzésére, ezért bérlakásprogramra lenne szükség. Amíg Magyarországon 10 ezer feletti a kilakoltatások száma, és a kormány elárulta a devizahitelesek ügyét, hagyta a kifosztási mechanizmust tovább működni, addig ne csodálkozzanak azon, hogy a vágyott gyermekek ezen családokban nem születnek meg - tette hozzá a politikus.

Az LMP támogatja a javaslatot, de hiányolja, hogy csak 4 pont került a t. Ház elé. A kormány kapkodott, pedig nagyobb körültekintésre lenne szükség - vélekedett Demeter Márta, a párt társelnöke. Kifogásolta, hogy sokan - például az egyszülős családok - kimaradnak a családpolitikai intézkedésekből, érdekükben az LMP módosító javaslatokat nyújt be. A párt javaslataiban szerepel egyebek mellett a család- és gyermekorvosi hálózat átalakítása, egy bérlakásprogram, a családi pótlék emelése, valamint a gépjárművásárlási támogatás fix összegűvé tétele.

Az egyszülős családok támogatásáról szólva Novák Katalin azt mondta: a családvédelmi akciótervet támogató képviselők az egyszülős családokat is támogatják - írta az MTI.

