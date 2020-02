Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ipari zuhanás: nagyon meglepődtek az elemzők

Váratlanul mínuszba került a magyar ipar termelése decemberbe. A piaci elemzők szerint hamarosan kiderül, hogy begyűrűzik-e a fejlett piacokon látott kedvezőtlen ipari fordulat.

Bár első látásra meglepő lehet a decemberi visszaesés, a rendelésállományra vonatkozó korábbi adatok alapján számítani lehetett arra, hogy az ipar alacsonyabb sebességre kapcsol Az autógyárak nagy szerepet játszottak a negatív decemberi eredményben. Ráadásul a bázishatás is hozzájárult a decemberi gyenge teljesítményhez, egy évvel korábban ugyanis decemberben felfutás volt az ipari termelésben - kommentálta a KSH friss adatait Németh Dávid, a K&H Bank Zrt. vezető elemzője.

Egyelőre nem lehet látni, hogy átmeneti vagy tartós lassulásról, visszaesésről van-e szó. Az nem jó jel, hogy 2019 utolsó negyedévében hó/hó alapon csökkentek a szezonálisan és munkanappal korrigált mutatók. Hasonlóra legutóbb 2015 és 2016 fordulóján volt példa, amikor öt hónapon keresztül volt folyamatos visszaesésben az ipar hó/hó alapon. Vannak pozitív jelek is, ugyanis a bizalmi indexek ennél kedvezőbb kilátásokra utalnak. Nem beszélve arról, hogy a 2019 egészére vonatkozó 5,4 százalékos növekedés jónak mondható és idén januárban tavaly decemberhez képest növekedhet a termelés. Ezzel együtt a nemzetközi környezet most kedvezőtlen a magyar ipar számára, ráadásul a kínai koronavírus-járvány miatti leállások is közvetve visszafoghatják a magyar ipar teljesítményét - tette hozzá a K&H szakembere, aki a mostani kilátások szerint az idén a tavalyinál lassabb, 4-4,5 százalékos pluszt vár az ágazattól.

Óriási negatív meglepetést tartogatott az ipar decemberre. Utoljára 2012 novemberében mértek ennél rosszabb teljesítményt a szektorban. Így immár három egymást követő hónapban mérséklődött az ipari termelés havi alapon. Legutóbb 2015 végén produkált az ipar ilyen rossz sorozatot - fogalmazott Virovácz Péter, az ING Bank Zrt. vezető makroelemzője.

A negatív meglepetést egyértelműen az autóipar okozta. A többi meghatározó szektor pedig nem tudta ellensúlyozni az autóipar leállását. Az elemző szerint egyre valószínűbb, hogy a fejlett piacokon látott kedvezőtlen ipari fordulat elérte hazánkat, vagyis egyre kevésbé lehet arra számítani, hogy a gyengélkedés csupán átmeneti jelenség. A rendelésállomány jelentős csökkenése is erre enged következtetni. Az ipar botladozása nyomán pedig markánsan lassulhatott a negyedik negyedévben a GDP-növekedés üteme. Várhatóan a negyedik negyedévi gazdasági bővülés közelebb lesz a 4, mint az 5 százalékhoz.

A járműgyártás visszaesését az idén januártól tovább szigorodó szén-dioxid-kibocsátási szabályok okozhatták, mivel az autógyáraknak fel kellett készülniük alacsonyabb kibocsátású gépkocsik gyártására, így egyes hazai autógyárak átállhattak a hibrid hajtásláncú modellek nagyobb arányú termelésére, ez pedig átmeneti leállással járhatott. A következő hónapokban újra felfuthat a termelés - véli Suppan Gergely, a Takarékbank Zrt. vezető elemzője.

Várakozása szerint kissé javítja az idei kilátásokat, hogy a német és európai konjunktúramutatók elmozdultak a mélypontjaikról, köszönhetően az amerikai-kínai első részmegállapodásnak. Azonban a Kínában kitört koronavírus átmeneti nehézségeket okozhat részben a kínai értékesítésekben, részben az ellátási láncokban, ami az első negyedévben talán érezhető lesz az ipari termelésben. A járvány csillapodása után azonban gyorsan helyreállhat a globális kereskedelemben és termelésben okozott átmeneti veszteség.

A kilátások nem egyértelműek a következő hónapokra - mondta Nyeste Orsolya, az Erste Bank Zrt. vezető makrogazdasági elemzője. Mivel PMI indexek az utóbbi hónapokban nem mutattak jelentősebb romlást, ez inkább pozitív korrekciót sugall. Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni a friss német ipari adatokról. Bár mindeddig a magyar ipar meglepően ellenállónak bizonyult az európai, illetve a német lassulással szemben, elképzelhető, hogy a rossz decemberi adat az első jele volt annak, hogy a német ipartól való nagymértékű szétválás jelensége mérséklődhet a következő időszakban. A bizonytalanságot a koronavírus terjedése tovább fokozhatja. Az idén az ipari termelés növekedéshez való hozzájárulása minden bizonnyal kisebb lesz a 2019-ben látottnál.