Rezidensszövetség: előbb-utóbb mindenhol dönteni kell a betegek rangsorolásáról

A rezidensszövetség elnöke szerint eljött az idő, hogy az orvosok világos iránymutatást kapjanak arra vonatkozóan, hogy ha választaniuk kell a betegek ellátásban, kiket részesítsenek előnyben.

A folyamatosan növekvő terhelés miatt előbb-utóbb minden osztályon eljön az a helyzet, hogy egyre szigorodó szempontrendszer alapján kell rangsorolni a különböző ellátási szinteken, például az intenzív osztályokon a betegeket - mondta a Népszavának Báthori Gergő, a Magyar Rezidens Szövetség (MRSZ) elnöke.

Noha békeidőben is mérlegelniük kell az orvosoknak az egyes esetek súlyosságát, de a járvány harmadik hullámában kórháztól függően a hagyományos mérlegelési szempontoktól eltérő, komolyabb helyzetek állhatnak elő. Ehhez viszont Báthori szerint szükség lenne hivatalos "központi iránymutatásra". Ugyanis nagy az egészségügyi személyzet fizikális és pszichés terhelése, s bár sokan hozzá vannak szokva a kritikus állapotban lévő, akár haldokló betegek ellátásához, más szakterületen viszont korábban egyáltalán nem találkoztak ilyen esetekkel, tanácstalanok.

Ezeket a szempontokat nemcsak az egészségügyi személyzet, hanem a betegek és hozzátartozók számára is világossá kellene most már tenni. Hozzátette, sajnos "vannak betegek, akiket nem lehet minden erőfeszítés ellenére sem megmenteni", ilyen esetekkel most már naponta találkoznak. "Nem szerencsés így kezdeni a rezidenséveket" - jegyezte meg.