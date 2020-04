Itt a bejelentés: átvállalja a kormány a dolgozók kieső bérét, de feltételeket szab

Rövidített munkavégzésre kényszerült cégeknél az állam 3 hónapra, 70 százalékban átvállalja munkavállalók kieső bérét. Szeretnénk ha ez alatt az idő alatt a munkavállalók nem otthon lennének, hanem a cég számára hasznos tevékenységet folytatnának, hozzáadott értéket állítanának elő, a munkahely elvesztése nélkül - jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.

Palkovics László miniszter, a gazdaságvédelmi program irányítója szerint a koronavírus-járvány miatti helyzet háborús helyzethez hasonló, ezért az okozott válság kezelésére a magyar kormány összesen 9200 milliárd forintot biztosít gazdaságvédelemre, amely a GDP 18-20 százalékát teheti ki.

A munkahelyek védelmében és az újak megteremtésében hiszünk, nem pedig a segélyezésben - hangsúlyozta a politikus. A beavatkozási eszközök sorában német mintára (Kurzarbeit), de speciális magyar elemekkel állami támogatást érkezik a rövidített munkavégzésre vonatkozóan: az állam 70 százalékban, 3 hónapon keresztül vállalja át a kieső bért az érintett vállalatoknál. A kormány ugyanakkor nem szeretné, ha a munkavállalók ezen időszak alatt tétlenül maradnának. Ennek érdekében rugalmasabb munkaügyi szabályokat hoznak, adminisztrációs illetve adókönnyítéseket vezetnek be - nyomatékosította a tárcavezető.

A kutatási-fejlesztési (k+f) kapacitások is veszélybe kerülhetnek, ezért a mérnöki munkát végzőknek 40 százalékos bértámogatást biztosítanak. Esetükben ugyanis a bérátvállalás nem értelmezhető.

A munkaügyi könnyítések közé tartozik még, hogy a betegszabadságokról szóló dokumentumokat ezentúl elektronikusan is be lehet nyújtani. Bár a kormány eddig szigorítást tervezett e témában, most úgy döntöttek, hogy a vészhelyzet során állásukat elvesztők társadalombiztosítási (tb) jogviszonya nem fog megszűnni.

Palkovics elmondta, hogy a kormány támogatja a képzést is, ezért a tandíj 95 százalékát átvállalja a költségvetés egyes munkavállalók továbbképzésében, továbbá 0 százalékos kamatozású felnőttképzési diákhitelt vezetnek be. Ugyancsak 0 százalékos diákhitel konstrukciót hoztak létre az egyetemi hallgatók számára, amely egyszeri 500 ezer forintos szabad felhasználású kölcsön és a Diákhitel Központ Zrt.-nél lehet majd igényelni.

Az oktatás megsegítése érdekében a kabinet mintegy 75 ezer hallgató nyelvvizsga-kötelezettségétől eltekintenek, a diákok enélkül is megkaphatják a diplomát.

Újabb könnyítések jönnek az adózásban

A korábbi terveknek megfelelően a kormányzat a szociális hozzájárulási adót (szocho) 2020 június 1-től 2 százalékponttal csökkenti.

Amennyiben a cégeknek kérdései merülnek fel, az adminisztráció egyszerűsítése érdekében a kormány beindított egy vállalkozási portált, ahol a cégek megkereséseit megválaszolják

Szeptember 30-ig elhalasztják a beszámolási kötelezettségeket és a hozzá kapcsolódó adóbevallásokat. Az ekáer-rendszerben biztosíték alóli mentességet vezetnek be, továbbá az automatikus visszafizetés lehetőségét is megteremtik. Az áfa-visszatérítéseket felgyorsítják: normál adózónak 30 napra, megbízható adózónak 20 napra. Mindezen túl speciális halasztott és részletfizetési lehetőségeket vezetnek be az adófizetés könnyítésére, a veszélyhelyzet során történő mulasztások miatt az adózói minősítés nem fog joghátrányt okozni.

Mentőövet dobnak a bajba került iparágaknak

Hhitelgaranciával és tőkeprogramokkal támogatják a vállalati szektort, a mikrovállalkozásoktól kezdve a nagyvállalatokig, cégek számára mintegy 2000 milliárd forint kedvezményes hitelt kínálnak majd, amelyhez több mint 500 milliárd forint értékű állami garancia tesznek hozzá. Emellett új alapokat is indítanak, nevezetesen a restrukturálási részalapot és a tranzakciós részalapot. Az új programok részleteiről hamarosan megjelennek a részletek - mondta az innovációs és technológiai miniszter.

A válság által fokozottan érintett területekre a következő 3 évben többletforrásokat biztosít az állam, beruházási támogatások, kedvezményes és garantált hitelek formájában. Összesen 600 milliárd forintot biztosítanak a turizmus védelmét célzó programra. December 31-ig a turizmus és a vendéglátás területén újabb intézkedések érkeznek. A kabinet felfüggeszti az idegenforgalmi adót, június 30-ig 4 százalékra csökken a Szép-kártya szociális hozzájárulási adója, és emelik a keretösszegeket is.

Az egyetemek és privát kutatóintézetek számára is támogatást biztosítanak, hogy segítsék az egészségügyi kutatások. Ennek koordinálására létrehoznak egy egészségipari innováció ügynökséget. A miniszter szerint az egészségipar támogatása kiemelt stratégiai elem lesz.

A szociális háló is kap némi erősítést

A miniszter elismételte Orbán Viktor hétfői szavait: vagyis, hogy 2021 februárjától visszaépítik a 13. havi nyugdíjat oly módon, hogy 2024-ig minden egyes év januárban egyheti plusz nyugdíjat kapnak az idősek. Ennek kiadásai összesen 280 milliárd forintot tesznek ki.

Nem szűnik meg a vészhelyzet lejártát követő 2. hónap utolsó napjáig a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő szülők gyod-jogosultsága (gyermekek otthongondozási díja). A családi pótlékra való jogosultság pedig nem szűnhet meg a tanév végéig, hanem a támogatás annak a hónapnak a végéig jár majd, amikor a veszélyhelyzetet feloldják.

A programok részletszabályairól szóló rendeletek hamarosan megjelennek - ígérte Palkovics László.