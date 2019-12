Itt a Fekete Péntek ellentéte

Világszerte ma tartják a Black Friday ellensúlyozására életre hívott AdakozóKeddet. A mozgalom célja, hogy a nagy vásárlások időszakában az elesettekre, a hátrányos körülmények között élőkre irányítsa a figyelmet. A mai napon 171 szervezet adománygyűjtési kampányát lehet támogatni Magyarország legnagyobb közösségi adománygyűjtő oldalán.

Az AdakozóKedd fő célja a hazai adományozási kultúra erősítése, valamint, hogy felhívja a figyelmet a filantrópia fontosságára. A mozgalmat világszerte hatalmas érdeklődés övezi, Magyarországon is egyre több embert, szervezetet képes megmozdítani - írja közleményében az online adományozási portált, az adjukossze.hu-t is működtető NIOK Alapítvány.

A civil szervezetek programjairól és közösségi adománygyűjtéseiről az AdakozóKedd oldalán lehet tájékozódni. Az adjukossze.hu-n a mai napon 171 szervezet adománygyűjtési kampánya található, amely közül 100 számára online, 71 számára pedig telefon segítségével lehet adományokat eljuttatni.

Kinek segíthet?

Az állatbarátok most menhelyi kutyáknak segíthetnek, madáretetők építését támogathatják vagy adományukkal egy kiselefántnak segíthetnek, hogy legyen mivel játszania. A gyerekeket mikuláscsomag fedezésével, a karácsonyi vacsora vagy fenyőfa árával lehet most segíteni, de van olyan szervezet is, aki inkubátorra gyűjt szívbeteg kisbabáknak. Mindemellett számos kulturális és emberjogi, egészségügyi, környezetvédelmi ügyet lehet támogatni.