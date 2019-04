Itt a fordulat a CEU ügyében

A bürokrácia közbeszólt, lassan haladnak a bécsi akkreditációs tárgyalások, így valószínűleg Budapestre regisztrálnak minden hallgatót.

Bécsben már jó ideje zajlik a CEU Vienna új kampuszának kiépítése, és hónapok óta folyamatban vannak az egyetem költözéséhez szükséges hatósági eljárások is - olvasható a 24.hu-n.

Az egyetem lépéskényszerben volt, hiszen szeptemberben már elindította volna a tanfolyamait Bécsben, ám a lap beszámolója szerint nem sikerült tartani a feszes határidőket. Ez valamennyire meglepte a felsőoktatási intézmény vezetését, hiszen a kedvező politikai fogadtatás után arra számítottak, hogy könnyebben elvégzik az akkreditációs ügyeket.

Ez ellen szól azonban, hogy a CEU-nak egyébként a 2017/18-as tanévben 1435 hallgatója volt, akik 118 országból verbuválódtak, és a diákok több mint fele nem EU-tag országból érkezett. Sőt, idén a politikai támadások ellenére többen jelentkeztek az egyetemre, mint korábban.

Mindezek miatt a 24.hu úgy tudja, hogy a Közép-európai Egyetemnél hetekkel ezelőtt meghozták a döntést, miszerint Budapesten, a Közép-európai Egyetem Magyarországon akkreditált programjaira regisztrálnak minden hallgatót a 2019/2020-as tanévre, ideértve az amerikai akkreditációs programok diákjait is.

A lap szerint az intézet komoly anyagi gondokkal is küzd, ami miatt költségcsökkentési programot is indítottak. Ezt azonban mindenképpen nehezíti, hogy az osztrák árszínvonal miatt a Budapesten elfogadható fizetésnek beillő 1000 eurós ösztöndíjakat is meg kellett emelni, emellett diákok jó részének szállást is biztosítanak, sőt az egészségbiztosítási díjukat is kifizetik. Bár az osztrák állam és Bécs pénzzel nem segít, az mindenképpen könnyebbséget jelent a menedzsmentnek, hogy Soros György extra támogatást ad a költözéshez.

