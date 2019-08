Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Itt a friss előrejelzés a hosszú hétvégére - Ön örül ennek?

A markáns lehűlést és nagy csapadékot hozó front hatása nem tart sokáig, a jövő hét közepére ismét visszatérhet a kánikula - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Péntekre virradó éjszaka nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és az éjszaka második felétől az Alpokalján és a Kisalföldön néhol zápor, zivatar is előfordulhat. A Dunától keletre többnyire derült vagy kissé felhős lesz az ég. Általában mérsékelt marad a légmozgás, ugyanakkor a Kisalföldön megélénkül az északnyugatira forduló szél. A legalacsonyabb éjszaka hőmérséklet többnyire 10 és 16 fok között alakul, de az északi völgyekben és az alföldi homokhátságokon 8, 9 fok is előfordulhat.

Pénteken a változóan felhős ég mellett szűrt napsütésre számíthatunk, de délelőtt inkább nyugaton és középen, délután keleten időszakosan zárt is lehet a felhőzet. A Tiszántúl kivételével szórványosan várható eső, zápor, zivatar. Időnként megélénkül a nyugati, északnyugati szél, de a Kisalföldön, illetve zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10, 16 fok között alakul, de északon a völgyekben, illetve az alföldi homokhátságokon 8, 9 fok is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22, 27 fok között valószínű.

Szombaton a fátyol- és gomolyfelhők mellett több-kevesebb napsütés várható, csapadék általában nem valószínű, de az északkeleti megyékben egy-egy zápor esetleg lehet. A délnyugati szél a Nyugat-Dunántúlon megélénkül, másutt azonban gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között valószínű.

Vasárnap túlnyomóan napos idő várható kevés fátyolfelhővel, csapadék nem lesz. A déli szél megélénkül, a Fertő környékén meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.

Hétfőn többnyire derült, napos, csapadékmentes idő várható, de az északnyugati megyékben már gomolyfelhős ég valószínű, és ott este egy-egy zápor, zivatar már előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul.

Kedden többnyire derült, napos, csapadékmentes idő várható, de az északi határsáv mentén már megnövekedhet kissé a felhőzet, és ott helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű, északnyugaton lesz a hűvösebb.