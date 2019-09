Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Itt a friss hétvégi meteorológiai előrejelzés - nem lesz boldog

Az előttünk álló hétvégén, illetve még hétfőn is alapvetően felhős időre készülhetünk több helyen esővel, záporral, helyenként zivatarral. Elsősorban az északi tájakon jelentős mennyiségű csapadék valószínű - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Szombatra virradó északja alapvetően erősen felhős lesz az ég, de a keleti megyékben az éjszaka első felében még szakadozottabb lehet a felhőzet. A Dunántúlon többfelé várható eső, zápor, a középső országrészben hajnaltájban lehet helyenként csapadék. Az északi, északkeleti szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet késő este 14, 19, hajnalban 12 és 18 fok között alakul.

Szombaton többnyire erősen felhős lesz az ég, a keleti megyékben viszont vékonyabb lesz a felhőzet. Többfelé lehet esőre, záporra számítani, de a déli és középső megyékben helyenként zivatar is előfordulhat. Legkisebb eséllyel a Tiszántúlon eshet. A keleties szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12, 18 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 18 és 24, a Tiszántúlon 25 és 30 fok között lesz.

Vasárnap többnyire erősen felhős lesz az ég, de napközben átmenetileg szakadozottabb lesz a felhőzet, rövid időre a nap is kisüthet. Szórványosan várható eső, zápor, zivatar. A Dunántúlon az ÉNy-i, keleten a D-i szél megélénkül, néhol meg is erősödik. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12, 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18, 26 fok között alakul, keleten lesz a melegebb - írja az OMSZ.

Hétfőn eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd délután nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet. Kezdetben többfelé, majd főként keleten várható zápor, zivatar. A déli, délkeleti szél nyugatira, északnyugatira fordul, és megerősödik. Zivatarban viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12, 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17, 27 fok között alakul, keleten lesz a melegebb.