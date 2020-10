Itt a friss időjárási előrejelzés

Vasárnap estig eleinte csak nyugaton, majd éjszaka másutt is átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé várható zápor, zivatar, de a Tiszántúlon reggelig még nem valószínű csapadék - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Vasárnap estig eleinte csak nyugaton, majd éjszaka másutt is átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé várható zápor, zivatar, de a Tiszántúlon reggelig még nem valószínű csapadék. Vasárnap a Dunántúlon gyengén felhős, napos idő lesz, de reggel a középső és keleti országrészben még több lesz a felhő, és ott több helyen zápor, néhol zivatar is lehet, majd ott is gyorsan csökken a felhőzet, kisüt a nap, megszűnik a csapadék.

Az esti órákban a Tiszántúlon ismét gomolyfelhők képződnek, és ott helyenként zápor, zivatar lehet. A délies szél nagy területen lesz erős, néhol viharos. Zivatar környezetében is lehetnek viharos széllökések - idézi az előrejelzést az MTI.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 20 fok körül valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 20 és 26 fok között alakul.

Mi várható Európában?

A Nyugat-Európa fölött örvénylő markáns ciklon határozza meg szárazföldünk nyugati és középső vidékeinek az időjárását. A ciklon területén és hosszan elnyúló hullámzó frontrendszere mentén többnyire erősen felhős az ég, és többfelé fordul elő eső, záporeső, helyenként zivatar. Főként a ciklon előoldalán többfelé erős, viharos a déli, délnyugati szél.

Ugyanakkor Kelet-, Északkelet-Európa fölött anticiklon helyezkedik el, arrafelé változóan felhős az idő, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, számottevő csapadékról nem érkezik jelentés. Vasárnap estig a fent említett hullámzó frontrendszer a Kárpát-medencén is átvonul, vonulását záporok, zivatarok, viharos széllökések kísérik.