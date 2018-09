Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Itt a friss időjárási előrejelzés - erre számítson a hétvégén!

Térségünk anticiklon peremén helyezkedik el, időjárási front nem éri el a medencét. Szombaton nagyrészt napos, eseménytelen, az ilyenkor szokásosnál kissé melegebb időre számíthatunk - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Péntek délután napos idő várható gomolyfelhőkkel, a Dunántúlon lehet több a felhő. Helyenként a Dunántúlon záporeső, nyugaton, délnyugaton zivatar is kialakulhat. Mérsékelt marad a légmozgás, szélerősödésre csak zivatar környezetében számíthatunk. A hőmérséklet kora délután 23 és 28, késő este 16 és 21 fok között valószínű.

A Balaton Siófoknál 23,5, a Velencei-tó Agárdnál 23 fokos, úgyhogy nem késő még csobbanni egyet.

Szombatra virradó éjszaka a Dunántúl nyugati, délnyugati területein és néhol északkeleten lehet több a felhő, másutt gyengén felhős vagy derült lesz az ég. Csapadék nem várható. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul.

Szombaton napos idő várható gomolyfelhőkkel, az ország északkeleti harmadában lehet több a felhő. Elsősorban az Északi-középhegység térségében, a Nyírségben alakulhat ki záporeső, de egy-egy zápor, kis eséllyel zivatar a Dunántúlon is lehet. Megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon és a Nyírségben néhol meg is erősödik az északi, északnyugati szél, de szélerősödésre zivatar környezetében is számíthatunk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között várható.

Vasárnap a fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés várható, néhol zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a legnagyobb valószínűséggel a középső országrész északi területén. Az északi, északnyugati szél megélénkül, az északkeleti megyékben megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között várható.

Az OMSZ távolabbi előrejelzése szerint jövő hét csütörtökig szintén napos, csapadékmentes időre számíthatunk.

A kép forrása: Napi.hu/Szász Péter.