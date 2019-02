Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Itt a friss időjárási előrejelzés: jön a hideg

A nyugat felől érkező hidegfront mögött hidegebb és kissé szárazabb levegő áramlik a Kárpát-medence térsége fölé, emiatt hétfőn a maximum-hőmérséklet a korábbi napokhoz képest alacsonyabban, de az ilyenkor szokásosnál még mindig pár fokkal enyhébben alakul.

Vasárnap többnyire erősen felhős időre lehet számítani, de helyenként akár hosszabb időre is kisüthet a nap. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén többfelé, másutt helyenként számíthatunk esőre, záporra, de a késő esti órákban elsősorban az északnyugati tájakon havas eső, néhol havazás is előfordulhat, majd mindenütt fokozatosan megszűnik a csapadék. Késő délután, kora este délnyugaton zivatar is kialakulhat.

Hétfőn jobbára közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, de az északkeleti országrészben borult lehet az idő - írja az OMSZ.

A déli szelet ma főként a Dél-Alföldön kísérhetik erős lökések, majd késő délutántól északnyugat felől egyre nagyobb területen északira, északnyugatira fordul a szél, megerősödik, néhol viharossá fokozódik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 3 és 8 fok között valószínű, északnyugaton lesz hidegebb az idő.

Kedden többnyire erősen felhős lesz az ég, de északnyugaton már hosszabb napos időszakok is lesznek. A keleti országrészben szórványosan előfordulhat kisebb eső. A leghidegebb órákban mínusz 5 és plusz 2, napközben plusz 2-7 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdán és csütörtökön az ország túlnyomó részén napos, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. A minimumhőmérséklet mindkét nap mínusz 7 és 0 fok között valószínű, a nappali maximumok plusz 3-8 fok között alakulnak.

Pénteken, szombaton és vasárnap sem valószínű számottevő csapadék, de többnyire felhős lesz az ég. Pénteken és szombaton a minimumok mínusz 5 és 0, a maximumok plusz 2-7 fok között alakulnak. Vasárnap a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 2, a legmagasabb hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.

Orvosmeteorológia

Hideg fronthatás várható. Nőhet a szervezet görcskészsége, epilepsziás rohamok léphetnek fel, szívkoszorúér fájdalmak jelentkezhetnek. Gyakoribb lehet a trombózis a fokozott véralvadási hajlam miatt. Az allergiás betegségek, illetve tünetek halmozottabban észlelhetők. Asztmatikus rohamok léphetnek fel. Erősödhetnek a reumatikus, valamint az ízületi fájdalmak. Hosszabbá válhat a reakció idő.