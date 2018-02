Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Itt a friss időjárási előrejelzés jövő péntekig!

Vasárnap már csak néhol várható csapadék. Az elmúlt héthez képest hűvösebb lesz az időjárás a jövő héten, szerdán országszerte eshet, ónos eső is előfordulhat.

Vasárnap egyre nagyobb területen és mind hosszabb időre kisüt majd a nap a változó felhőzet mellett, de kora délutánig az északkeleti megyékben még felhősebb lesz az ég. Délelőttre keleten megszűnik a csapadék, ezt követően csak néhol lehet zápor, hózápor, havas eső zápor. Az északnyugati szelet többfelé kísérik élénk széllökések - írja vasárnapi előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +1 és -3 fok között alakul, ennél hidegebb csak néhol a dunántúli és északi havas, szélvédett helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között valószínű.

Hétfőn változóan felhős idő mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Északkeleten lehetnek tartósan felhős területek, ott néhol kisebb havazás, hózápor előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -7 fok között, a derült, havas részeken -10 fok körül valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +6 között alakul.

Kedden változóan felhős lesz az ég, többórás napsütés várható, majd estétől délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Északon néhol kisebb hózápor előfordulhat. Az északkeleti, keleti szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -7 fok között, a derült, havas helyeken -10 fok körül valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +6 között alakul.

Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Sokfelé várható csapadék, amely a Dunántúl nagy részén és az Északi-középhegységben havazás, a Tiszántúlon inkább eső lesz, másutt vegyes halmazállapotú csapadék valószínű, és ónos eső is előfordulhat. Az északkeleti szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -7, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában -2 és +3 fok között alakul, de északkeleten 4, 5 fok is lehet.

Csütörtökön többnyire erősen felhős lesz az ég, szórványosan számíthatunk kisebb csapadékra. A Dunántúlon hó, a Tiszántúlon főként eső, másutt vegyes halmazállapotú csapadék valószínű. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +2 és -4, a legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul.

Pénteken többnyire erősen felhős lesz az ég, de számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szél helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és -7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +6 fok között alakul - írta prognózisában az OMSZ.

