Itt a friss időjárási előrejelzés - nem fog örülni

Szárazföldünk északi és nyugati területén ciklonok és frontjaik alakítják az időjárást. Hatására arrafelé gyakran erősen felhős az ég, és főként a frontok mentén többfelé esik az eső, záporeső, a Skandináv-félsziget középső és északi tájain havazik. Ezzel szemben a déli, délkeleti vidékeken anticiklon helyezkedik el - idézi az OMSZ előrejelzését az MTI. Időjárás: gyorsan véget ér a tavasz A magasnyomás területén változóan vagy gyengén felhős az ég, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, csapadékról nem érkezik jelentés. Kedd estig északnyugat felől a Kárpát-medencén hidegfront vonul át, vonulását többfelé csapadék, erős vagy viharos szél kíséri, és több fokkal gyengül a nappali felmelegedés.



Ez várható kedd estig Az ország északi felén megvastagszik a felhőzet, és helyenként eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Éjszaka mindenütt erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé valószínű eső, zápor, keleten eleinte még zivatar is lehet, majd hajnalban az Északi-középhegységben és a dunántúli hegyvidéken átmenetileg havas eső, hó is előfordulhat. Kedden reggeltől északnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és lassan megszűnik a tartós csapadék, és délután már csak néhol alakulhat ki záporeső. Hétfőn a délnyugati, nyugati szél többfelé megerősödik, zivatar környezetében viharossá fokozódik, majd eleinte az Észak-Dunántúlon, később másutt is északnyugatira, északira fordul a szél, és helyenként viharos széllökések is lesznek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 9 és 13 fok között valószínű.