Itt a friss meteorológiai előrejelzés a hosszú hétvégére!

A hosszú hétvégén túlnyomóan napos időre van kilátás, csapadék csak szombat estétől fordulhat elő és akkor is csak az északnyugati határ közelében. Vasárnap szórványosan számítani kell záporesőre, zivatarra - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből.

Csütörtökre virradó éjszaka a gomolyfelhők feloszlanak, és a kezdetben még felhős északkeleti, keleti tájakon is lassanként csökken a felhőzet, de néhol még hajnalban is maradhatnak felhősebb területek. Egyre kevesebb helyen számíthatunk csapadékra. Az északnyugati szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalra 12 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Csütörtökön országszerte napos időre számíthatunk gomolyfelhőkkel, számottevő csapadék nélkül. Az északnyugati, északi szél főleg keleten lehet olykor élénk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 19 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között lesz.

Pénteken napos idő várható, általában kevés gomolyfelhővel. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak a Kisalföldön élénkülhet meg a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul - írják a meteorológusok.

Szombaton túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, csupán estétől növekszik meg északnyugaton a felhőzet. Csapadék napközben nem várható, legfeljebb estétől fordulhat elő az északnyugati határ közelében néhol zápor, zivatar. A délkeleti, déli szél csak néhol élénkül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.

Vasárnap közepesen és erősen felhős területek, illetve időszakok is lesznek, emellett hosszabb-rövidebb napsütés is várható. Szórványosan számítani kell záporesőre, zivatarra. Egyre nagyobb területen megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugatira forduló szél. Zivatarban viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 21, a csúcshőmérséklet 25 és 32 fok között alakul, délkeleten valószínű a legmelegebb idő.