Itt a kormány gazdaságvédelmi akcióterve - jelentős adócsökkentést jelentettek be

Jelentős adócsökkentéseket tartalmaz a kormány által elfogadott 13+1 pontos gazdasági akcióterv. Kezdeményezik például az eva kivezetését, de áfacsökkentés is része a tervnek.

A kormány tegnap tárgyalta és elfogadta a 13+1 pontos gazdaságvédelmi akciótervet, amely jelentős adócsökkentést tartalmaz júliustól - jelentette be a pénzügyminiszter a csütörtöki kormányinfón. Varga Mihály szerint a magyar gazdaság lendületben van, de megfigyelhető egy gazdasági lassulás a régióban. A pénzügyminiszter bejelentette a szociális hozzájárulási adó (szocho) 2 százalékos csökkentését. Emellett a jelenlegi 13 százalékról 12 százalékra csökkentik a kisvállalati adó (kiva) adót is, ez a tárcavezető 40 ezer vállalkozást érint. Csökkentik az adók számát is: az eva (ahová már amúgy sem lehet újonnan belépni) kivezetését kezdeményezik, valamint sok járulékot is összevonnak. Egyszerűbbé teszik az adórendszert azzal is, hogy a reklámadónak 0 százalékos lesz a kulcsa.

A turizmust is segítik azzal, hogy a szállásadók áfakulcsa 18 százalékról 5 százalékra csökken, de egy 4 százalékos turisztikai hozzájárulási adót kivetnek cserébe az ágazatra, mint azt tették korábban az éttermek esetében. Arra számítunk, hogy a szállások olcsóbbak lesznek a nagy verseny miatt - fogalmazott Varga Mihály.

A júliustól induló új lakossági állampapírról is beszélt a tárcavezető. Szavai szerint a nyugdíjkötvény kibocsátását továbbra is tervezik, de az csak őszre várható. Úgy számolunk, hogy jövőre is 4 százalékos gazdasági növekedés várható - mondta fel a kormányzati mantrát a pénzügyminiszter. A 2020 költségvetési törvényt hamarosan benyújtják a parlamentnek, de nem kizárt, hogy addig még egy pluszponttal egészül ki a terv. Abban bízik Varga Mihály, hogy a gazdaság növekedése miatt az adócsökkentés ellenére több adó folyik be a büdzsébe. "Olyan költségvetést kell készíteni 2020-ra, ha lassul a nemzetközi gazdaság növekedése, amely az idei költségvetési hiánynál is kisebb hiánnyal számol és nagyobb tartalékot is képezni kell" - fogalmazott a pénzügyminiszter.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a tragikus dunai hajóbalesettel kapcsolatban a magyar kormány nevében őszinte részvétét fejezte ki az érintett családoknak és a dél-koreai népnek. Mostani információk szerint a 35-en voltak a hajón, köztük két magyar állampolgár. Büntetőeljárás keretében a kormány a szigorú vizsgálatot rendelt el. Dél-Koreából is érkezik egy húszfős vizsgáló bizottság, aminek a munkáját mindenben segítik a magyar hatóságok.

A politikus megerősítette, hogy a magyar kormány nem támogatják, hogy Manfred Weber legyen az Európai Bizottság új elnöke. A kabinet úgy döntött, hogy határozatlan időre elhalasztják a közigazgatási bíróság rendszer bevezetését a nemzetközi viták miatt - az erről szóló törvényt benyújtják az Országgyűlésnek.