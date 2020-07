Itt a kormány várva várt döntése! Mégsem szigorítanak

A kormány a jelenlegi szabályokon nem kíván változtatni, a zenés-táncos nagyrendezvényeket továbbra sem lehet megtartani -jelentette be Gulyás Gergely kancelláriaminiszter. A védőtávolság megtartása és a maszkviselés továbbra is fontos. A miniszter azt is bejelentette, hogy a Hajógyári-szigeten mégsem hajtanak végre beruházásokat, a zenészeknek újabb támogatást osztanak.

Domokos Erika , 2020. július 30. csütörtök, 10:56 Fotó: MTI Fotó / Máthé Zoltán

Magyarország azok közé az országok közé tartozik, amelyek az új típusú koronavírus-járvány első hullámát a legjobban kezelték, de közeledik a második hullám is. Nálunk a helyzet stagnál, de a szomszédainkban és Nyugat-Európában is romló tendenciát látunk - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. Béremelés - a Posta adna is pénzt, meg nem is A járványügyi adatok azt mutatják, hogy Magyarország a jelenlegi keretek között tudja tartani a fertőzések számát, ezért a kormány az operatív törzs véleményével összhangban arról döntött, hogy a jelenlegi szabályokon nem kíván változtatni - közölte Gulyás. Ez azt is jelenti, hogy az iskolai oktatás is elkezdőik szeptember elsejével. Gulyás kérdésre válaszolva azt is közölte, hogy a járvány második hullámáról akkor beszélhetünk majd, ha az aktív betegek jelenlegi 500-600 fős létszáma mintegy 1000 fősre növekedne. Nem lehet nagyrendezvényt tartani A kormány két héttel ezelőtt arról döntött, hogy elmaradnak a Szent István-napi állami rendezvények, az augusztus 20-ai tűzijáték és légi parádé is. Most arról határozott a kabinet, hogy augusztus 15. után sem lehet megtartani az 500 fősnél nagyobb zenés-táncos rendezvényeket. (Mégsem jött be a jóslata a kormánylap Magyar Nemzetnek, amely csütörtökre virradóra azt írta egyik cikkében, hogy várhatóan a járványügyi intézkedések szigorítását jelenti be mai tájékoztatóján Gulyás Gergely.) A kormány arról is döntött, hogy 5,3 milliárd forint támogatást osztanak szét a könnyűzenészeknek (ebből a cigányzenészeknek 800 millió jut), a zenekarok úgynevezett garázskoncerteket tarthatnak. Népszerű döntéseket is hoztak A kormány szerint a postások keveset keresnek, ezért egyetértenek a béremeléssel a Magyar Posta Zrt.-nél, ehhez kérik az Európai Bizottság engedélyét. (Korábban a Posta menedzsmentje azt közölte, hogy az uniós szabályozások miatt nincs mód béremelésre a vállalatnál, az állami támogatás egy keretösszeget nem haladhat meg, ezt pedig már kimerítették, az azon felül összeg tiltott állami támogatás lenne.) A kormány a fővárosi Hajógyári-szigeten semmilyen olyan beruházást nem valósít meg, amit a főváros és a környezetvédők nem támogatnak, így a korábban tervezett Kovács Katalin kajak-kenu központnak is más helyszínt keresnek, erre szóba jöhet Gulyás szerint a Velencei-tó. A Fradi is örülhet A kormány nagylelkű döntése szerint a Népligetben a 2022-es szlovák-magyar rendezésű kézi vébére - nettó 78 milliárd forintért - épülő kézilabdacsarnokot a Ferencváros tulajdonába adja. Az elmúlt napban 19 magyarnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel eddig 4484 főnél igazolták a SARS-CoV-2 vírus jelenlétét. Nincs újabb elhunyt, az aktív fertőzöttek száma 542 - derül ki a koronavirus.gov.hu oldalról.