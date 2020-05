Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Itt az idő a színész-rendező képzés kiszervezésére is a kormány szerint

Egy éjfélkor e-mailben küldött közleményben jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), hogy éjjel benyújtotta az Országgyűlésnek a Színház- és Filmművészeti Egyetem alapítványi kézbe adásáról szóló törvényjavaslatot. Az alapítvány alapítója az innovációs miniszter, ő jelöli ki a kuratórium tagjait is. Az átalakítás az ITM szerint "a jövőben a magyar kultúra fejlődését is biztosítja".

"A Színház- és Filmművészeti Egyetem működési modellje az elmúlt három évtizedben a hallgatói létszám folyamatos növekedése ellenére sem változott. Az intézmény társadalmi-gazdasági környezete és a felsőoktatás ágazati irányítása olyan kihívásokat támaszt, amely csak egy korszerűbb működési modellben valósítható meg. Az átszervezéssel az intézmény képes lehet saját minőségelvárásainak, és a piaci környezet elvárásainak megfelelő feladatellátásra. A törvénytervezett célja, hogy az egyetem hazai és nemzetközi szinten elismert tudásközpont szerepe tovább erősödjön, és a jövőben olyan együttműködésekre képes intézményként működjön, amely a magyar kultúra fejlődését is biztosítja" - írta közleményében az ITM. 300 milliót kap a kormánytól a Karinthy Színház felvásárlója A Corvinus közgazdaság-tudományi egyetem után a közelmúltban hat másik felsőoktatási intézmény kiszervezéséről, az államiból alapítványi tulajdonba adásáról is döntött a kormány és a kétharmados Fidesz-KDNP-többségű parlament. Így a Soproni Egyetem, az Állatorvostudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Neumann János Egyetem, a Széchenyi István Egyetem és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fenntartása és ingatlanai kerülnek alapítványi kezekbe. (Az állam évről-évre kevesebbet költ a felsőoktatásra, így 2020 után 2021-ben is folytatódik a forráscsökkentés a most benyújtott költségvetési törvény tervezete szerint.) A miniszter jelöli ki az egyetem kuratóriumát A törvényjavaslatot Semjén Zsolt miniszterhelyettes nyújtotta be, de a felsőoktatásért felelős Palkovics László innovációs miniszter az előadója. A törvénytervezet szerint létrehozzák a Színház- és Filmművészeti Egyetemért Alapítványt. Az alapítvány alapítói jogait a miniszter gyakorolja, és a miniszter jelöli ki az alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait. Az alapítvány feladata lesz az egyetem fenntartása, és ennek érdekében a gazdasági tevékenysége által - az államtól és más csatlakozóktól kapott - vagyon kezelése. Az alapítvány alapítói jogainak gyakorlását csak 2022. január 1-jétől adja át a miniszter - a döntése szerint - a kuratóriumnak. Idén szeptembertől az alapítvány, illetve az egyetem tulajdonába adják ingyenesen az intézmény által használt állami tulajdonú épületeket - az azokon lévő terhekkel együtt. Négy ingatlant sorol fel a törvényjavaslat: a VIII. kerület, Szentkirályi utcai egyetemi épületet,



a VIII. kerületi Vas utcai ingatlant (itt működik az Ódry színpad),



egy VII. kerület, Akácfa utcai lakás besorolású ingatlant,

a VII. kerületi Rákóczi úti épületet, ami az Uránia Nemzeti Filmszínháznak is otthont ad - ezt elidegenítési és terhelési tilalommal. A Rákóczi úti ingatlanon kívül a többi ingatlant az egyetem eladhatja a törvényjavaslat szerint, de az értékesítésből származó bevételből ki kell egyenlítenie az állami "átruházás költségeit", majd a maradék bevételből infrastruktúrafejlesztésre költhet, azt nem fordíthatja működési költségek finanszírozására. Az alapítvány feladata lesz a vagyonkezelés mellett oktatási, kutatási, hallgatói és tanári támogatási program működtetése, rászorultsági alapú támogatás biztosítása, valamint tehetséggondozó programok működésének támogatása - derül ki a törvényjavaslatból.