Itt az új jelentés Magyarországról - ezt nem tesszük ki az ablakba

A demokratikus rendszerek állapotát vizsgálta a Freedom House és úgy találta, hogy Magyarország már csak „részben szabad” ország.

A szervezet minden évben elkészíti jelentését, ám eddig Magyarország mindig a "szabad" kategóriába került, most először fordult elő, hogy a "részben szabad" kategóriába került.

Az értékelés szerint egy évtizede Magyarország - Törökországgal együtt - "ígéretes sikersztorinak" tűnt, ám azóta autoritárius rendszer épült ki. Ennek megfelelően itthon a populista vezetés elkezdte ellehetetleníteni az addig független demokratikus intézmények működését (bíróságok, MTA), és nekimentek a civil társadalomnak is. Ezzel párhuzamosan a demokratikus ellenzéket folyamatosan besározzák az állami médiában - emelte ki a Freedom House, amely jelentésben szót ejt az elmúlt évekből Népszabadság bezárásáról is, illetve azt is, hogy újságírókat tiltottak ki a parlamentből.

Ezek után nem meglepő, hogy Magyarország bekerült azon kevés ország közé, ahol az utóbbi időben fontosabb változások zajlottak, az anyag szerint az Orbán-kormánynak köszönhető az EU-n belüli valaha volt legdrasztikusabb visszaesés.

Hazánk összpontszáma a jelentés szerint 70 pont lett a 100-ból, ami azt jelenti, hogy egy szintre kerültünk Botswanával, miközben Namíbia, Ghána, Peru, Bulgária és Románia már elhúzott mellettünk.

A Freedom House 2019-es világjelentésében egyébként a 195 vizsgált országból 86-ot minősítettek szabadnak, 59 a részben szabad kategóriába került, 50 pedig a nem szabad kategóriába.

Reagált a kormány - nincs meglepetés A Freedom House a Soros-birodalom tagja, Soros pénzeli, és most Soros választási kampányát szolgálja. A többi Soros-szervezettel együtt azért támadja Magyarországot, mert a magyarok úgy döntöttek, hogy nem akarják, hogy hazánkból is bevándorlóországot csináljanak - olvasható a hvg.hu -n.

