Itt lehet a megoldás a zenészek megmentésére

A fesztiválok elmaradása miatt, a zenészek megsegítése érdekében a Magyar Fesztivál Szövetség (MFSZ) a koncertek belépőjegyeire kedvezményes, öt százalékos áfa bevezetését kéri. Jogi akadály nincs.

A szabadtéri rendezvényekre már most is a kedvezményes, 18 százalékos áfakulcs vonatkozik, ezt szeretné javaslatában tovább csökkenteni az MFSZ.

A korábbi ÁFA kulcs csökkentési tapasztalatokból kiindulva az előnyt inkább az értékesítők realizálták, tehát a közönség nem biztos, hogy ebből bármit is érzékelne. Ebből következően jelentős forgalomnövekedésre várhatóan nem lehetne számítani a fesztivál belépőjegyek áfakulcs csökkentésével - áll a Niveus Consulting Group tanácsadó cég értékelésében.

A belépőjegyet rendszerint nem közvetlenül a zenekarok, hanem a szervező adja el, nem egyértelmű, hogy kinél csapódna le a megtakarítás.

Jogi szempontból a nulladik kérdés, hogy egyáltalán lehet-e csökkenteni a koncertbelépők áfáját. A kormány kezét megkötik az EU-s előírások, nem lehet csak úgy bármit a kedvezményes adózás alá sorolni.

Elvileg van lehetőség arra, hogy a koncertekre 5 százalékos áfát vessen csak ki a kormány, ugyanis az előadásokra, színházba, cirkuszba vagy vásárokba, vidámparkba, koncertre, múzeumba, állatkertbe, moziba, kiállításra vagy más kulturális eseményre és létesítménybe szóló belépőjegyek az EU által kedvezményezett körbe tartoznak. A kedvezményezett tevékenységi kör meglehetősen szűk, és a magyar kormány a legtöbb lehetőséggel eddig is élt, például könyvek, egyes élelmiszerek után már most is 5 százalékos áfát kell csak fizetni.

Jogi akadály tehát nincs, kizárólag politikai-költségvetési szempontokat kell a kormánynak mérlegelnie. Ezzel szemben hiába lobbizna hasonló kedvezményért például a gépjárműforgalmazók szövetsége, az autókat ugyanis nem lehet a kedvezményes áfa-kulcs alá sorolni.

Több európai ország is igyekszik az áfa csökkentésén keresztül támogatni a gazdaságot, a fogyasztás minél gyorsabb talpraállását.