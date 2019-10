Itt van Borkai Zsolt bejelentése

Borkai Zsolt Győr polgármestere bejelentette, hogy a botrányok ellenére nem mond le tisztségről, ugyanakkor a Fideszből kilép, függetlenként folytatja.

Borkai Zsolt két döntést hozott:



A Fideszből való kilépését azzal indokolta, hogy a vele történtek morális hátrányt okoznak a pártnak, ezt pedig nem tudja felvállalni. Erről egyébként a Fidesz vezetésével egyeztetett.

Azt pedig, hogy nem mond le a polgármesterségről azzal magyarázta, hogy nem tudja figyelmen kívül hagyni a győriek döntését.



Nem is akartam és nem is tehetem meg azt, hogy egy ilyen felhatalmazás mellett bármikor is visszalépjek és úgy gondoljam, hogy a győriek bizalmát nem veszem figyelembe.