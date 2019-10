Itt vannak a budapesti eredmények kerületről kerületre

Nagyon szoros a verseny a budapesti kerületekben, a belváros például a kormánypárté maradhat, de a budai XI. kerületben vezet az ellenzék.

Az V. kerületben Szentgyörgyvölgyi Péter vezet 50,8 százalékkal, az ellenzéki Tüttő Kata 44 százalékon áll. Az I. kerületben is vezet a Fidesz, a jelenleg is polgármester Nagy Gábor Tamás vezet 55,8 százalékkal V. Naszály Márta előtt, aki 39 százalékon áll. A XIII. kerületben szinte biztos, hogy az MSZP-s Tóth József marad a polgármester, hiszen 80 százalékon áll. A budai XI. kerületben is vezet az ellenzék: László Imre 49 százalékon áll, míg a fideszes Hoffmann 45,5 százalékon. A feldolgozottság 23 százalékos.

Ferencvárosban is változás lehet a vége: az ellenzéki Baranyi Krisztina 57,5 százalékkal vezet, az eddigi polgármester Bácskai János 39,1 százalékkal követi őt. A III. kerületnek is ellenzéki polgármestere lehet: Kiss László 52-48 arányban vezet a fideszes Bús Balázzsal szemben. Újpesten is vezet az ellenzék: Déri Tibor 49 százalékon áll, az eddigi polgármester, a fideszes Wintermantel Zsolt 47 százalékkal követi szorosan. Bár a lecsukott Hunvald György ex-polgármester indulása alaposan bekavart az ellenzéki összefogás nélkül maradt Erzsébetvárosban, a DK-s Niedermüller Péter meglepetésre így is vezet a VII. kerületben. A feldolgozottság még csak 15 százalékos, de Niedermüller előnye 10 százalékpont (50-40) Vattamány Zsolt, a mostani fideszes polgármester előtt. Alacsony feldolgozottság mellett 49-49 volt az állás, de 38 százalékos feldolgozottság felett egy picit az ellenzéki Pikó András javára billent az eredmény a VIII. kerületben: ő 49,75 százalékon, Sára Botond jelenlegi polgármester pedig 48,5 százalékon áll.