Itt vannak a hivatalos végeredmények

Rekord részvételű EP-választást nyert a Fidesz-KDNP pártszövetség vasárnap: 52,14 százalékos eredményükkel 13 képviselőt küldhetnek az Európai Parlamentbe. Az MSZP és a Jobbik nagyon gyenge eredményt ért el, az ellenzéki pártok közül a DK és a Momentum örülhet a legjobban. Az LMP-t még a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is megelőzte.

Soha nem voltak még ennyire aktívak a választók európai parlamenti választáson - derül ki a Nemzeti Választási Iroda hivatalos adataiból. A szavazásra jogosultak 43,36 százaléka ment el voksolni, az érvényesen leadott szavazatok száma pedig elérte a 3 409 785 főt. Aminek több mint felét a Fidesz-KDNP listája kapta: a magyar kormánypártokra 1 777 757 ember adott érvényes voksot. Ez azt jelenti, hogy eggyel több, összesen 13 képviselőt küldhetnek Brüsszelbe, mint 2014-ben, akkor ugyanis az 51,48 százalékos eredményük csak 12 mandátumra volt elég. Listavezetőjük az a Trócsányi László, aki jelenleg igazságügyi miniszter a kormányban, korábban pedig ügyvédi irodája képviselte a kormányt az EU-val szembeni perekben.

A második helyett Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök pártja, a Demokratikus Koalíció szerezte meg 554 286 szavazattal, ami 16,26 százalékos szavazatarányt jelent. A DK listavezetője maga Gyurcsány felesége, Dobrev Klára. Rajta kívül még 3 képviselője lesz a pártnak az EP-ben.

A harmadik helyezett a Nolimpia népszavazási kezdeményezéssel feltűnt Momentum lett. Cseh Katalin listavezetőn kívül Donáth Anna Júlia mehet még az Európai Parlamentbe. A párt több szavazatot kapott, mint a 2018-as országgyűlési választáson: míg most 338 314 érvényes voksuk lett, addig akkor csak 175 225 szavazatot kaptak. Összesen 9,92 százaléknyi szavazatot kaptak.

Nagyon lebőgött viszont az MSZP és a Jobbik: tavaly a törvényhozási választáson még a két párt 10 illetve 13 százalékot ért el, most ettől messze elmaradtak. A szocialistáknak 6,68 százalékuk, az egykori radikális pártnak pedig 6,44 százaléka lett. Egyikük sem kapott még 250 ezer voksot sem. Ennek eredményeképpen egy-egy képviselőt küldhetnek ki.

Náluk is nagyobb vesztese lett az EP-választásnak az LMP, amely 2009 után ismét nem szerzett brüsszeli mandátumot. 2,19 százalékos eredményük történetük legrosszabb eredménye, de lemaradtak a pár hónapja alakult szélsőségesen jobboldali Mi Hazánk Mozgalomtól is (3,33 százalék), de kikaptak a deklaráltan viccpárt Magyar Kétfarkú Kutyapárttól is (2,63 százalék). A zöld, globalizáció kritikus párt teljes elnöksége ezért bejelentette már a lemondását is vasárnap este. Állítják, nem oszlanak fel.

Hivatalos eredményeket csak este 11 óra után közölhetett a Nemzeti Választási Iroda, de a Magyar Nemzeten keresztül már szivárogtak a részeredmények korábban is.