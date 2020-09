Jakab Ferenc: Magyarországon brutálisan tombol a járvány

Magyarországon most brutálisan tombol a koronavírus-járvány, Spanyolországot és Olaszországot is megelőzve, Franciaország után a 2. helyre kerültünk az EU-n belül a lakosságra vetített terjedési számokkal - mondta Jakab Ferenc virológus, a víruskutató akciócsoport vezetője a Pécsi Tudományegyetem Covid-19, tanulságok és aktualitások című online előadásán.

Senkit ne tévesszen meg, hogy most a fiatalok fertőződnek, az esetszámok növekedése után 5-7 héttel nő a halálesetek száma. Ma már 18-an vannak lélegeztetőgépen, 80 százalékuk sosem jön le róla. Ezek a halálestek a következő hetekben nagyon meg fognak emelkedni. Semmi jót nem jósolhatunk a következő hetekre - fogalmazott Jakab Ferenc. A virológus szerint a friss számok alapján Magyarországon brutálisan tombol a járvány lakosságarányosan a terjedésben megelőztük Spanyolországot és Olaszországot is, az EU-n belül Franciaország után a másodikak vagyunk.

Most a 30 év alattiak körében terjed a betegség, ezért szorulnak kevesen kórházi ellátásra, azonban megvan a kockázata, hogy átterjed az idősebbekre is, amit csak a járványügyi szabályokkal lehet fékezni, a maszkhasználattal, távolságtartással. Ha az idősebbek is megfertőződnek, a kórházi esetek és a halálesetek száma is nőni fog.

Az előadáson kiderült, Magyarországon a világon elérhető tesztek mindegyike megtalálható, azonban reagensből lehet majd hiány.

Ezt a járvány csak a vakcina fogja megállítani - mondta Jakab Ferenc, a járványügyi intézkedések csak fékezhetik, megállítani nem tudják. Jelenleg a mintegy 130 fejlesztésből 6-8 jutott a klinikai vizsgálatok fázis 3-as szakaszába, a már forgalomba került orosz vakcinával ezt nem várták meg, a már a fázis 2-es szakaszban törzskönyvezték.