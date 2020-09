Jakab Ferenc: nagy az esélye az úgynevezett koinfekciónak

Ha a koronavírus és az influenza együttesen fertőz, annak beláthatatlan következményei lehetnek - mondta Jakab Ferenc virológus az ATV Híradónak.

Arról már nyáron is több szakértő beszélt, hogy az ősszel megjelenő nátha, majd influenza, plusz a koronavírus több szempontból is veszélyes lehet. Egyrészt nehezen lehet megkülönböztetni a tüneteket, másrészt nem lehet tudni, hogy a koronavírus hogyan viselkedik akkor, ha egyidejűleg más vírus is jelen van.

Nagyon nagy az esélye az úgynevezett koinfekciónak - mondta Jakab Ferenc, aki szerint ha betartjuk a járványügyi előírásokat, azzal "két legyet üthetünk egy csapásra", hiszen mind a két betegségtől megkímélhetjük magunkat - írja az atv.hu.

A Népszava kedden arról írt, hogy sokan kérik az influenza elleni ingyenes vakcinát, ám azt csak egészségesek kaphatják. Az igénylők tesztelésére viszont nincs lehetőség.

Kemenesi Gábor virológus azt mondta, hogy nem tudják, okozhat-e gondot ha egy tünetmentes covidosnak beadják az influenza elleni oltást. A tapasztalatok szerint azért nem jó például felsőlégúti panaszokkal küszködőknek beadni az influenzaoltást, mert akkor az immunrendszer "el van foglalva"