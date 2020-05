Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jakab Ferenc: pezsgőbontás helyett fel kell készülni a jövőre

Amíg otthon ültünk karanténban, addig vajmi kevés esélyünk volt a megfertőződésre, de most elindul a mozgás az országban, ami azzal jár potenciálisan, hogy a vírus is új erőre kaphat. Tehát nem pezsgőt kell most bontani, hanem felkészülni arra, nehogy gond legyen - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem tanára.

Az újabb járványhullámmal kapcsolatban emlegetett három forgatókönyv - 1. eltűnik a vírus, 2. most a járvány egy picit csökken, majd jön egy következő hullám, 3. illetve a hatékony oltás eléréséig folyamatosan fertőzni fog vírus és kisebb járványokat okoz - közül Jakab Ferenc, és az európai és az amerikai virológusszakértők is a másodikat tartják legvalószínűbbnek, de elhangzott, hogy a harmadik szcenárió is abszolút reális. Koronavírus: változnak a tünetek - mutatjuk, mire figyeljen A vakcina és a hatásos gyógyszer kifejlesztésig az egyetlenegy jó védekezési mód a társadalmi és egészségügyi, járványügyi szabályok betartása. Egy ilyen világjárvány megváltoztatja az emberek egymáshoz fűződő viszonyát. Változtatni kell bizonyos társadalmi szokásokat, például az üdvözlés szokásait, nem kell mindig puszit adni, kerülni lehet a kézfogást. Valamelyest ezzel kordában lehet tartani a fertőzéseket - mondta Jakab Ferenc. Az ígéretes gyógyszerek közül hármat emelt ki. Az egyik klorokinin vagy annak hidroxiklorokinin-származéka, ami egy maláriaellenes szer volt. A másik favipiravirir, ami szintén egy antivirális készítmény, a harmadik pedig remdesivirir. Jelen pillanatban 10-12 ígéretes vakcinafejlesztés van, ezek közül már három-négy, talán öt is klinikai vizsgálati szakaszba jutott. A vakcina nem fertőz meg senkit, ugyanis a gyengített kórokozókat, vírust tartalmazó vakcinákat nem preferálják már, a modern technológiák alkalmazásával és a rengeteg előírás és szabály, klinikai vizsgálat és engedélyeztetés miatt elképzelhetetlen, tehát ettől abszolút nem kell félni - hangsúlyozta a virológus. A teljes interjú itt olvasható. Itt kaphat információt Magyarországon Ha kérdése van a koronavírussal kapcsolatban, hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központot a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os számon. Az információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A fertőzésről folyamatosan frissülő információk a koronavirus.gov.hu nnk.gov.hu A fertőzésről folyamatosan frissülő információk avagy azweboldalon érhetők el. A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs e-mailes elérhetősége: koronavirus@bm.gov.hu . A levelekre a központ a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küld.