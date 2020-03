Járványkamra: erre mentek el vagyonok

Egy hét alatt 57 milliárdos forgalmat könyvelhettek el a kiskereskedelmi láncok a járvány felfutását követően, ez közel 50 százalékos értékbeli emelkedés az előző év azonos időszakához képest. A 11. hét nyertese a háztartási papíráru, azon belül a vécépapír volt, amelyből mintegy 150 százalékkal több fogyott, közel 1,8 milliárd forint értékben.

Idén március 5-12. között még csupán a válaszadók több mint egynegyede tett lépéseket járványkamrája feltöltéséért, ekkor jellemzően tartós élelmiszert, gyógyszert és higiéniai termékeket vásároltak. Ebben az időszakban a határzár életbe lépése előtt a tervezett utazásokat mindössze a válaszadók fele tervezte lemondani - áll a Nielsen piackutató felmérési eredményeiben.

A március 9-15. közötti kiskereskedelmi adatokból egyértelmű összefüggés rajzolódik ki az kormányzati lépések és a vásárlási adatok között. Az iskolák digitális tanmenetre történő átállása és az általánosan ajánlott otthoni munkavégzés hatására a magyar fogyasztók elözönlötték a kiskereskedelmi egységeket. Míg a február végi első felvásárlási roham a tartós élelmiszerek betárazásáról szólt, addig a 11. hét a vegyi áruk felhalmozását is magával hozta.

"A vizsgált hétben a kiskereskedelmi láncok szkennelt heti adatai alapján 56,9 milliárd forintot hagytunk ott a boltokban" -mondta Szűcs-Villányi Ágnes, a Nielsen Connect ügyvezető igazgatója. "Ez, különösen amellett, hogy március 15-én minden zárva tartott, nagyon magas szám, 47 százalékos értékbeli növekedés az előző év azonos időszakához képest."

A Nielsen adataiból kiderül, hogy a kosárméret jelentősen nőtt, közel 50 százalékkal, a drogériáknál pedig 50 százalékot meghaladó forgalomemelkedés tapasztalható.

A kimagaslóan teljesítő élelmiszerkategóriák között a cukor megtartotta vezető szerepét a 11. héten is, értékbeli forgalma háromszorosára nőtt az előző év azonos időszakához képest. Jelentősen megugrott a szószok és száraztészta értékbeli forgalma is, mindét kategória esetében lényegében duplázás volt. A liszt és rizs forgalmi adatai továbbra is rekordeladásokat mutatnak. Az öt kategóriára összesen közel 2,8 milliárd forintot költöttünk a vizsgált időszakban.

A vegyi áruk között a vitaminok taroltak: értékbeli eladásuk megnégyszereződött a 11. héten tavalyhoz képest, a tisztítószerek és szappanok fértek még fel a dobogóra, hasonló forgalmi trenddel.

Érdekesség, hogy a vécépapír forgalma, bár a 9. és 10. héten még nem ugrott meg kiugróan, addig a 11. héten csúcsokat döntött: 196 százalékkal többet költöttünk a kategóriára 2019 11. hetéhez képest.

Az említett vegyi-árukategóriákra mindösszesen 2 milliárd forintot költöttünk egyetlen hét alatt - áll a közleményben.