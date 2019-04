Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Járványos agyhártyagyulladás - az oltás fontosságára figyelmeztetnek a szakemberek

A csecsemők az átlagosnál 24-szer gyakrabban betegednek meg járványos agyhártyagyulladásban, amely akár 24 óra leforgása alatt halált okozhat – hívják fel a figyelmet szakemberek a betegség április 24-ei világnapja előtt. A betegséget a meningococcus baktérium két típusa okozza, gyermekgyógyászok és infektológus szakértők mindkét típus ellen javasolják a védőoltást.

A meningococcusbaktérium okozta járványos agyhártyagyulladás Magyarországon is az 1 év alatti csecsemők körében fordul elő a leggyakrabban: közöttük a betegség gyakorisága 24-szerese az átlagosnak. A rendkívül gyors lefolyású betegség 24 óra alatt halált okozhat, és a nemzetközi adatok azt mutatják, hogy minden tizedik beteg még a gondos orvosi ellátás mellett sem éli túl a betegséget - hívták fel a figyelmet szakemberek ma a betegség közelgő, április 24-ei világnapja alkalmából rendezett sajtótájékoztatón.

Itthon a betegséget okozó meningococcus baktériumok B típusa kétszer annyi megbetegedésért felelős, mint a C típus, de a védekezés mindkettő ellen fontos: a két baktériumtípus elleni védőoltás különbözik és nem helyettesíti egymást, ma Magyarországon mindkettő elérhető. Az agyhártyagyulladás C típusa elleni vakcinát két éves kor alatt száz százalékban támogatja az állam. Ezzel szemben a menningococcus B típusa elleni védőoltásért fizetni kell, a nem támogatott vakcina bruttó fogyasztói ára mintegy 30 ezer forint.

Életveszélyes



A rendkívül gyors lefolyású betegség 24 óra alatt halált okozhat, nemzetközi adatok szerint minden tizedik beteg még a gondos orvosi ellátás mellett sem éli túl a betegséget. A fertőzés azért is nagyon veszélyes, mert a túlélők 10-20 százaléka tartós szervi elváltozással gyógyul: visszamaradhat idegrendszeri károsodás, illetve végtagamputáció is szükségessé válhat. Már Olaszországban és Litvániában is a nemzeti védőoltási programba került a meningococcusbaktérium B típusa elleni vakcina

Kiket veszélyeztet leginkább?

A csecsemők mellett ugyancsak veszélyeztetettek az 1 és 5 év közötti kisgyermekek, 2017-2018-ban közülük került ki a betegek közel egynegyede. A fertőződés kockázata serdülőkorban ismét kissé emelkedik: a kamaszok és fiatal felnőttek hordozzák ugyanis tünetmentesen a legnagyobb arányban a meningococcusbaktériumot. Minél többen hordozzák a baktériumot, annál nagyobb az esélye a fertőzés előfordulásának, különösen a zárt közösségekben. A fiatalok tömegrendezvényeken, fesztiválokon, szórakozóhelyeken, külföldi utakon is könnyen találkozhatnak a baktériumot hordozókkal.

Magyarországon a 2017-2018-as epidemiológiai évben összesen 42 meningococcus okozta agyhártyagyulladást regisztráltak, 6 beteg belehalt a fertőzés szövődményeibe, azaz hétből egy beteg nem élte túl a súlyos fertőzést. A betegek több mint a fele 6 év alatti gyermek volt.