Javítanák a nyugdíjasok közérzetét - van, ami a pluszpénznél is fontosabb

Egyre több nyugdíjas lép be a szövetkezetekbe, hogy újra dolgozzanak. A juttatás melletti kereset állítólag csak másodlagos szempont - írja a Híradó.hu. A VOSZ szerint cél, hogy a szövetkezeteknél a nyugdíjasok - a munkavégzés értelmén és hasznán túl - ismét közösségi élményben részesüljenek.

Nyáron derült ki, hogy a nyugdíjasok - ha szeretnének - dolgozhatnak a nyugdíj mellett is. Ehhez be kell lépniük egy-egy szövetkezetbe. Eddig 100 ilyen szervezet alakult és mintegy 20 ezren jelentkeztek - írja a Híradó.hu.

A szervezetek több száz darabos és nagyjából 1 milliárd forint éves szerződésállománnyal rendelkeznek. A tapasztalatok szerint a nyugdíjasok legszívesebben napi 4-6 órában vállalnak feladatot, heti 3-5 napot, lehetőség szerint délelőtt, de nem zárkóznak el az éjszakai munkavégzés elől sem.

Magyarországon 2,7 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy él - ehhez képest mindössze 70 ezren dolgoznak nyugdíj mellett a NAV 2017 májusi adatai szerint - hívta fel a figyelmet Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára Népszavában írt cikkében. A 65 év feletti foglalkoztatottak aránya Magyarországon 2,4 százalék, az EU átlag 5,6 százalék, Romániában 8,2 százalék, Norvégiában pedig 10,8 százalék.

Az elmúlt fél évtizedben 150 ezer nő ment el nyugdíjba a "Nők40" program keretében, akiknek egy jelentős részét Dávid szerint célszerű lenne visszacsábítani a munkaerőpiacra.

Állítólag nem az anyagiak miatt kezdenek a nyugdíj mellett dolgozni: a hasznosság, a minőségi időtöltés és az újraélt közösségi élmény fontosabb. A VOSZ főtitkára is felhívja a figyelmet, hogy munkaerő-piaci és az üzleti megfontolásnál is előrébb való, hogy a munkaaktivitásra (és kiegészítő jövedelemre) vágyó nyugdíjasok - a munkavégzés értelmén és hasznán túl - ismét közösségi élményben részesüljenek. A szövetkezet a tagság szociális és kulturális szükségleteinek is fedezetéül szolgálhat, az idősebb generáció tagjainak reaktiválása javíthatja közérzetüket, és jól szolgálhatja a nemzedékek közötti szolidaritás ügyét.

A Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezek Országos Érdekképviseleti Szövetsége (Közész), valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) 22 állomásból álló közös szakmai rendezvénysorozatot tart az új rendszerről.

