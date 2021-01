Jelentős havazás, viharos szél és lehűlés jöhet a jövő héten

Az elmúlt néhány nap szokatlanul enyhe időjárása szombat délutánig tarthat ki, azután egy markáns hidegfront, majd azt követően mediterrán ciklon hozhat jelentős változást, nagy havazást, viharos széllel többfelé hófúvást.

A kontinens meglehetősen aktív lesz a következő néhány napban a ciklonok tekintetében. Jelenleg, és a következő néhány napban Skandinávia térségében egy heves viharciklon okoz orkán erejű szelet és jelentős havat. A hóvihar érintheti Európa északnyugati részeit, ahova hideget szakít le, amely majd hozzánk is eljut - írja hosszú távú előrejelzésében a MetKép.hu.

A meteorológiai portál szerint pénteken a délutáni órákban egy erős mediterrán ciklon alakul ki, amely tőlünk javarészt északnyugatra halad el. A szlovének és az osztrákok több tartományban extrém mennyiségű csapadékot, a hegyekben havat kaphatnak. Ennek a ciklonnak leginkább a hidegfrontja hoz majd változást nálunk.

Szombaton napközben többfelé előfordulhat eső, zápor. A legtöbbet a Dunántúlon és északon eshet. Délután egy hidegfront éri el térségünket, záporokat, nyugaton akár zivatarokat okozva. Az erős délnyugati szél északnyugat felől irányt vált és megélénkül az északnyugati szél estétől. A csapadék ekkor már a Bakonyban és a nyugati területeken havas eső, hó formájában hullhat. A minimumok 2-8, a maximumok 3-15 fok között várhatóak.

Vasárnap délelőtt még nyugaton és északon előfordulhat hószállingózás, délen gyenge eső, majd átmeneti szünet után újabb vastag felhőzet éri el térségünket és délnyugat felől ismét csapadék érkezik. Eleinte eső, havas eső hullhat, majd egyre nagyobb területen eshet hó.

Éjszaka főleg a délkeleti és keleti területeken eshet eső, havas eső, majd hajnalban egyre inkább ott is hó, máshol havas eső, egyre inkább hó valószínű, a hegyekben végig hó. Először a délnyugati, majd éjjel már az északnyugati szél lehet erős, sőt viharos, ami a havas területeken komolyabb hótorlaszokat is okozhat. A minimumok reggel -3 és 4 fok között, napközben 0 és 8 fok között alakulhatnak. A MetKép ugyanakkor megjegyzi, hogy a hőmérsékletben 1-2 fokos eltérés okozhat lényegesen több, de kevesebb havat is a halmazállapotoktól függően.

Hétfőn hajnalban, délelőtt a csapadék egyre keletebbre, észak-keletebbre halad és ott hullhat még további jelentős mennyiségű, leginkább hó. A hegyekben hétfő estig akár 15-25, esetleg 30 centiméter hó is összegyűlhet, és az alföldi területeken is esély van vastagabb hótakaróra.

Délutánra leginkább északkeleten eshet még némi hó, máshol hószállingózás előfordulhat. A szél továbbra is erős lesz, ami nagyobb hótorlaszokat is építhet. A minimumok -5 és 3 fok körül, a maximumok -2 és 4 fok között lesznek.

Kedden hajnalban, délelőtt délen ismét havazhat, szállingózhat a hó, de jelentős csapadék nem valószínű. A szél továbbra is erős, élénk lesz. A minimumok -10 és -3 fok között lesznek, a maximumok -4 és 2 Celsius-fok körül alakul.

Szerdán és csütörtökön meglehetősen hideg lesz a hajnal. A minimumhőmérséklet -13 és -5 fok között lehet, napközben is fagypont körül alakulnak a csúcsok. Szerdán legfeljebb elvétve jöhet hózápor, csütörtökön azonban ismét többféle havazhat.

Péntektől újabb enyhülés kezdődik, eleinte havas eső, hó, eső, ónos eső is eshet, majd egyre inkább eső jön a hétvége első napjára. A hőmérsékletek sokat emelkedhetnek majd, így ismét 10 fok körüli enyheség jöhet.