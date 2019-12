Jelentős változás jön a lottósorsolásnál

Jövőre már nem az RTL Klub közvetíti a Hatoslottó sorsolását, hanem a Duna Televízió, így már minden lottójáték a köztévében lesz látható.

Sok év után elbukta az RTL Klub a Hatoslottó sorsolásos műsorát, ugyanis 2020. január 4-étől az élő számhúzás is átkerül a közmédia csatornájára, a Duna Televízió képernyőjére, így a különböző lottójátékok sorsolása egy helyen lesz látható - közölte a Szerencsejáték Zrt. Nyolc év után az állami cég úgy döntött, hogy átalakítja műsorait, így 2020 első hétvégéjétől nemcsak a SzerencseSzombat lottóshow, hanem a Kenó, a Skandináv lottó és a Hatoslottó adásai is megújulnak.

"Lottósorsolási és számhúzó műsoraink fontos szerepet töltenek be a játékosainknak nyújtott játékélményben, ezért elérkezett az idő, hogy ezen a területen is egy magasabb szintre lépjünk. A nézettség megtartása, sőt növelése mellett a célunk az volt, hogy modern, a mai igényeknek megfelelő szórakoztató műsorokat kínáljunk nézőinknek, amelyek minőségi kikapcsolódást nyújtanak az érdeklődőknek" - mondta Czepek Gábor, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója. Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója is örül annak, hogy a nemzeti lottótársaság sorsolási műsorai továbbra is a nemzeti főadón, a Duna Televízió képernyőjén láthatóak majd.

Legutóbb 2,3 milliárd forint keretösszegű megállapodást kötött az állami Szerencsejáték Zrt. az akkor még Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Hung-Ister Zrt-vel, a sorsolási műsorok készítéséről - írta 2018. májusában a Zoom.hu. A szerződés 2018. január elsején lépett érvénybe. Kitértek arra is, hogy a Hung-Ister árbevétele 2016-ban 2,33 milliárd forint volt, az adózott eredménye 722 milliót tett ki, amiből 700 milliót a tulajdonosok osztalékként kivettek. Ebből úgy tűnik, hogy a cég teljes éves forgalmát a Szerencsejáték Zrt. megrendelései biztosítják. A cég ma már a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány tulajdona, tavaly is 2,3 milliárd forint volt az árbevétele, de a profit már csak 103 millió forint volt.

