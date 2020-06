Jelentősen módosul a menetrend több fontos MÁV-vonalon

A Nyugati pályaudvar tetőszerkezetének felújításával egyidőben, május közepén megkezdődtek az előkészítő munkák a pályaudvar és a Városliget elágazás közötti szakaszon. A következő fázisban, június 20-tól augusztus végéig jelentős módosítás lép életbe, egész nyáron korlátozásokra kell számítani a ceglédi elővárosi, a debreceni és a szegedi fővonalakon is a karbantartás miatt.

Több járat indulási és célállomása megváltozik, a szegedi InterCity-k munkanapokon Zuglóból, hétvégén Kelenföldről fordulnak. A reggeli csúcsidőszakban nagyobb utasforgalom alakulhat ki Kőbánya-Kispest és a Nyugati pályaudvar között, az éjszakai vonatok esetében pedig a Nyugati helyett Zugló, illetve Kőbánya-Kispest lesz a végállomás - közölte a vasúttársaság.

A május 11-től augusztus végéig tartó munkálatok során a lehető legkisebb környezeti zajterhelésre törekszenek, de a korszerű földmunkagépek, vasúti és közúti tehergépjárművek, illetve pályafenntartási gépek is kelthetnek a szokottnál erősebb zajt.

A Városligetnél az induló személyszállító vonatoknak és a pályaépítő gépeknek a vasúti hatósági előírások miatt rövid hangjelzést kell adni a munkaterületeknél a hajnali és éjszakai időszak között. A zajterheléssel járó munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság.

A Nyugati tetőszerkezetének felújítása és a bevezető pályaszakasz karbantartása június 19-ig leginkább a záhonyi vonal sebesvonatait érinti, azok a Nyugati helyett Zuglóból indulnak, és oda érkeznek.

A június 20-tól nyár végéig jelentős korlátozásokra kell számítani a ceglédi, a szegedi és a lajosmizsei vonalakon. A reggeli csúcsidőszakban több utasra kell számítani a Kőbánya-Kispest és a Nyugati közötti járatokon.

A szegedi InterCity-k végállomása munkanapokon Zugló lesz, a hétvégéken pedig Kelenföld, és nagyobb átszállási idővel is számolni kell. A forgalomszervezésnél figyelembe kellett venni azt is, hogy tart a Nyugati tetőzetének felújítása, a csarnokba nem tudnak bejárni, változott a pályaudvar kapacitása is.

A részletekről a MÁV honlapján lehet tájékozódni.