Jó hír a jövő nyugdíjasainak: kiváló negyedéven vagyunk túl

Három hónap alatt ledolgozták a tavalyi mínuszokat a nyugdíjpénztárak. A kockázatos portfóliók árfolyama emelkedett a legnagyobb mértékben.

Bár a tavalyi év nem sikerült a legfényesebben a nyugdíjpénztárak számára, az idén már egyetlen negyedév is elég volt arra, hogy a veszteséget, vagy annak döntő részét ledolgozzák a kasszák. A jegybank honlapján elérhető portfólióadatok szerint ugyanis három hónap után minden nyugdíjalap pluszban áll, a legjobbak árfolyama 7-8 százalékot emelkedett.

Az utolsókból lettek az elsők

Az OTP Nyugdíjpénztár dinamikus portfóliója tavaly 6,92 százalékos mínuszban zárt, az idén azonban egyetlen negyedév alatt 8,6 százalékot emelkedett az árfolyama. Az alap a legkockázatosabbak egyike, amelyben a részvények aránya 90 százalék körül van. Az Aegon klímaváltozás alpaj 2018-at minimális mínusszal fejezte be, jelenleg azonban több min 7 százalékos pluszban áll, az Allianz kockázatvállaló portfóliója is esett tavaly 0,66 százalékot, most viszont 7,6 százalék fölött jár már.

Önkéntes nyugdíjpénztárak első negyedéves hozama Pénztár Portfólió Hozam OTP Dinamikus 8,60% Allianz Kockázatvállaló 7,67% Aegon Klímaváltozás 7,43% Budapest Aktív 5,95% Aranykor Lendület 5,93% OTP Növekedési 5,86% Erste Lendület 5,82% Pannónia Növekedési 5,70% Allianz Növekedési 5,42% MKB Növekedési 5,38% Aegon Növekedési 5,22% Honvéd Növekedési 4,50% OTP Kiegyensúlyozott 4,37% Aranykor Egyensúly 4,16% MKB Kiegyensúlyozott 3,83% Aegon Kiegyensúlyozott 3,61% Erste Bázis 3,50% Honvéd Kiegyensúlyozott 3,31% Aranykor Harmónia 3,10% Pannónia Kiegyensúlyozott 3,01% Allianz Kiegyensúlyozott 2,99% OTP Óvatos 2,65% Honvéd Klasszikus 2,29% Erste Kiszámítható 1,68% Aegon Szakértői abszolút hozam 1,63% Aranykor Csendélet 1,51% Aegon Klasszikus 1,50% OTP Klasszikus 1,18% Erste Szolgáltatási 1,13% MKB Klasszikus 0,87% Budapest Bebiztosító 0,83% Pannónia Klasszikus 0,72% Pannónia Szolgáltatási 0,67% Allianz Szolgáltatási 0,50% Allianz Klasszikus 0,49% OTP Kockázatkerülő 0,30% MKB Kiszámítható 0,22% Honvéd Pénzpiaci 0,01%

Forrás: MNB, Napi.hu-számítás

Ismét kockáztatni kellett

A magas részvényhányad nem csak az OTP-s dinamikus alapján hozott eredményt, de a többi pénztárnál is. A növekedési portfóliók, amelyek jellemzően 40 százalék fölött tartanak ezekből az eszközökből, legalább 4,5 százalékos hozamot értek el az első negyedévben, évesítve ez is csaknem 20 százalékos teljesítménynek számít.

A legnagyobb önkéntes nyugdíjpénztári alapok azonban nem ezek, hanem a kiegyensúlyozott portfóliók, amelyek 25-40 százalék közötti részvényt tartanak. Ebben a kategóriában is az OTP nyert 4,37 százalékos árfolyam-emelkedéssel, ami főleg azért jó hír, mert a hírnek sokan örülhetnek. Az övék ugyanis a legnagyobb pénztár, és az ország legnagyobb nyugdíjalapja. A kiegyensúlyozott alapok negyedéves hozama legkevesebb 3 százalék körül volt, ami éves szinten 12,5 százalék körüli teljesítményt jelent.

Kötvényből is lehet hozamot csinálni

A klasszikus alapok jellemzően 25 százalék alatt tartanak kockázatos eszközöket, sőt a többségük szinte kizárólag állampapírokat tart. Ezek hozama gyengébb lett, volt olyan portfólió, amelyiké a fél százalékot sem érte el az első három idei hónapban. A klasszikus alapok tavaly viszonylag jól teljesítettek, ami azt jelenti, hogy ezek árfolyama esett a legkisebb mértékben. Több év távlatában viszont a magas kockázatot vállaló portfóliók a nyerők.

Azoknak a pénztártagoknak, akiknek kevés idejük van már csak a nyugdíjig, vagy nyugdíjasok és életjáradékot kapnak, a pénztárak ezeket az alacsonyabb kockázatú alapokat ajánlják, ezekben ugyanis megőrzi az értékét a pénz. Sok pénztárnál a járadékokat külön, extrém alacsony kockázatot vállaló alapokból fizetik ki, ezek a portfóliók 0,5-1,13 százalékot emelkedtek az év eleje óta.

A magánkasszák is javítottak

A magánnyugdíjpénztárak portfólióira is igaz volt, hogy a magas részvényhányadot tartó növekedési alapok érték el a legmagasabb hozamot. Ezek árfolyama az első negyedévben 5-6 százalék között emelkedett, a legnagyobb mértékben, 5,74 százalékkal az MKB-é. A magánnyugdíjpénztáraknál a növekedési alapok a legnagyobbak, a fiatalon belépett tagokat ugyanis életkoruk alapján a legtöbb esetben ezekbe sorolták be.

A kiegyensúlyozott alapok hozama 3,6-3,78 százalék között volt, ebben a kategóriában a Horizont vitte el a pálmát. A klasszikus alapok 0,13- 1,56 százalék között szedtek magukra, az alacsony kockázatú konstrukciók közül is a Horizonté érte el a legjobb eredményt.