Jó hírt kapnak a nyugdíjasok: jelentősen nőnek a szorzók

A 2021-ben nyugdíjat igénylőknek - a koronavírus járvány okozta riadalom ellenére - egyre kevésbé kell tartaniuk attól, hogy kedvezőtlenebb valorizációs szorzókkal állapítanák meg a nyugdíjuk alapját képező nettó átlagkeresetük összegét - írja Farkas András nyugdíjszakértő.

A valorizáció lényege, hogy az életpálya során a korábbi években szerzett, nettósított éves kereseteket az adott évre vonatkozó szorzóval kell kiszámítani, így lehet azokat a nyugdíjba vonulás évét megelőző év nettó átlagkereseti szintjéhez igazítani.

A 2020. évi nyugdíjigénylés esetén a 2018-as és korábbi évek nettósított éves kereseteit kell a 2019. év (minden eddiginél magasabb) kereseti szintjéhez igazítani a 2020. márciusában kiadott kormányrendeletben megjelent, minden eddiginél kedvezőbb valorizációs szorzók révén. 2021. évi nyugdíjigénylés esetén viszont a 2019-es és korábbi évek nettósított éves kereseteit kell a 2020. év (éves szinten még nyilván nem ismert) kereseti szintjéhez igazítani a 2021. márciusában kiadandó valorizációs szorzók révén - olvasható a nyugdijguru.hu-n.

Mivel a bérek emelkedtek, jövőre is folytatódhat az a trend hogy a nyugdíjba vonulás évének meghatározó jelentősége van a nyugdíj összegének alakításában: minél későbbi évben igényli a nyugdíját a jogosult, annál jobban járhat, még nagyon hasonló életpályák esetén is. (Ez a nők kedvezményes nyugdíjára is érvényes!).

A 2020-ban alkalmazandó valorizációs szorzók 11,4 százalékkal magasabbak, mint a 2019. évi nyugdíjmegállapítás esetén alkalmazott szorzók, és 40 százalékkal magasabbak, mint például a 2017. évi nyugdíjmegállapítás esetén alkalmazott szorzók voltak.

2021-ben egyébként az igényelheti a nyugdíját,